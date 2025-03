Na železnici výrazne vzrástol počet samovrážd, ŽSR odporúčajú osobám vyhľadať pomoc

Na železnici v poslednom období výrazne vzrástol počet samovrážd. Podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) od 1. decembra 2024 do 28. februára 2025 ich počet stúpol až o 22 percent v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom. Je to najväčší počet samovrážd v období mesiacov december až február za posledných päť rokov.

„Železnica sa dlhodobo, a to najmä v období vianočných sviatkov, stáva miestom tragických životných rozhodnutí, ktoré majú devastačné dôsledky nielen pre obete a ich rodiny, ale aj pre rušňovodičov či svedkov udalostí,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.

Povzbudzujú vyhľadať psychologickú pomoc

Ako zdôraznila, niekedy pritom stačí málo, ako napríklad všímať si svoje okolie. „Ak sa vám zdá, že vidíte v okolí železničných tratí, priecestí či staníc niekoho, kto sa správa roztržito alebo nereaguje na svoje okolie, prípadne sa pohybuje v priestoroch, kde verejnosť nemá prístup, radšej kontaktujte políciu alebo niektoré z občianskych združení, v ktorých pracujú odborníci vyškolení na podobné situácie,“ odporúča.

ŽSR odporúčajú osobám v ťažkej životnej situácii alebo ich rodinným príslušníkom, aby neváhali a vyhľadali psychologickú pomoc a aby sa pokúsili svoje problémy riešiť inak ako skokom pod vlak.

Takúto formu pomoci poskytuje napríklad občianske združenie IPčko, ktoré prevádzkuje Krízovú linku pomoci na čísle 0800 500 333, či Liga za duševné zdravie, ktorá prevádzkuje Linku dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566.

Niektoré príbehy majú šťastné konce

Pri dostatočnej všímavosti môžu mať niektoré príbehy aj šťastné konce. V utorok 25. februára dostala polícia hlásenie o možnom pokuse o samovraždu v úseku Zvolen – Sliač.

„ŽSR okamžite vykonali všetky potrebné opatrenia, na čas zastavili dopravu v tomto úseku a následne nariadili aj jazdu vlakov so zvýšenou opatrnosťou. Osobu so samovražednými úmyslami sa podarilo nájsť živú a zdravú, a to práve vďaka pozornému oznamovateľovi, ktorý rozpoznal varovné signály a nahlásil incident Policajnému zboru, a taktiež vďaka pohotovej reakcii všetkých zapojených zložiek,“ uviedla Lániková.

Vážny spoločenský problém

Podľa odborníkov je výber železnice ako miesta samovraždy často spojený s rýchlosťou a neodvratnosťou dôsledkov.

Tento fenomén predstavuje vážny spoločenský problém, ktorý si vyžaduje zvýšenú pozornosť a koordinovanú spoluprácu medzi železničnými spoločnosťami, odborníkmi na duševné zdravie a štátnymi inštitúciami.

ŽSR si uvedomujú, že nárast týchto tragických udalostí môže súvisieť aj s nepríjemnými pocitmi osamelosti, finančného stresu či celkového psychického vyčerpania v období vianočných sviatkov.

Trauma aj pre rušňovodičov

„Každý takýto incident je obrovskou traumou nielen pre rodiny obetí, ale aj pre rušňovodičov a ďalších pracovníkov železníc, ktorí sú svedkami tragédií bez akejkoľvek možnosti zabrániť im. Naším cieľom je nielen zaistiť bezpečnú železničnú infraštruktúru, ale aj podporiť iniciatívy, ktoré môžu pomôcť ľuďom v psychickej kríze nájsť iné východisko,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Alexander Sako.

ŽSR od roku 2020 spolupracujú s odborníkmi na duševné zdravie z OZ IPčko na prevencii samovrážd. Súčasťou opatrení sú rôzne osvetové kampane a zlepšenie prístupu k psychologickej pomoci.

Výsledkom spolupráce sú okrem iného aj nálepky a tabuľky s odkazom na linku pomoci IPčko, ktoré sú strategicky rozmiestnené v blízkosti starostlivo vytypovaných miest v okolí železničných tratí.

ŽSR pravidelne poskytujú IPčku štatistiky, na základe ktorých si organizácia identifikuje takéto miesta s častým výskytom pokusov o samovraždu a zameriava tam svoje aktivity.

Pohyb v obvode dráhy je zakázaný

ŽSR sú v poslednej dobe rovnako znepokojené aj zvýšeným počtom osôb, ktoré sa pohybujú v obvode dráhy s úmyslom skrátiť si cestu, čo je takisto veľmi nebezpečná situácia.

„Dôrazne pripomíname, že pohyb v obvode dráhy je prísne zakázaný, a to dokonca ustanoveniami zákona o dráhach. Takéto ustanovenie zákona existuje už desaťročia a aj malé deti sa v rámci výučby o bezpečnosti dopravy učia, že cez koľajnice sa svojvoľne prechádzať nesmie,“ prízvukuje hovorkyňa ŽSR.

Obvod dráhy pritom predstavuje priestor vo vzdialenosti menšej ako tri metre od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií, ako aj pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou.

Pohyb v takto vymedzenom priestore je povolený len na určených miestach, ako sú nástupištia alebo priecestia, a aj to len v prípade, ak je takýto pohyb bezpečný a nie je zakázaný svetelnou výstrahou alebo zamestnancom železníc.