Do Piešťan môže lietať priama linka z Kuvajtu, v hre je aj preplácanie liečebných pobytov

Do Piešťan by ešte v tomto roku mohla lietať priama letecká linka z Kuvajtu, ktorá by pravidelne privážala klientov do piešťanských kúpeľov. Delegácia Trnavského samosprávneho kraja absolvovala v Kuvajte sériu pracovných rokovaní zameraných na rozvoj spolupráce v oblasti cestovného ruchu a zdravotníctva.
Rokovania s Kuwait Airways a ministerstvami
Výsledkom rokovaní je konkrétny záujem o spustenie priameho leteckého spojenia medzi letiskom v Kuvajte a Letiskom Piešťany. Pred pandémiou COVID-19 patril Kuvajt medzi najsilnejšie trhy z krajín Perzského zálivu pre kúpeľné mesto Piešťany.
„S Kuwait Airways rokujeme o spustení priamej linky Kuvajt – Piešťany ešte v tomto roku. Paralelne sme s ministerstvami zdravotníctva a zahraničných vecí otvorili tému systémového preplácania liečebných pobytov v našich kúpeľoch. Ak sa nám podarí tieto kroky dotiahnuť, znamená to stabilný a pravidelný prílev klientov do Piešťan aj celého regiónu,“ povedal o rokovaniach trnavský župan Jozef Viskupič. Nešlo by podľa neho len o jednorazové návštevy z Kuvajtu, ale o dlhodobé partnerstvo s konkrétnym ekonomickým aj zdravotníckym prínosom.
Možnosť preplácania liečebných pobytov
V prípade dohody by kuvajtská strana vedela svojim občanom preplácať liečebné a rehabilitačné pobyty v Piešťanoch, čím by sa kúpeľné mesto mohlo stať oficiálnym partnerom pri poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti.
Kuvajtskí klienti majú podľa výkonnej riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáty Mikulovej k Piešťanom dlhoročný vzťah a región veľmi dobre poznajú. „V minulosti sa sem opakovane vracali a veríme, že vďaka posilnenej spolupráci a plánovanému priamemu leteckému spojeniu vytvoríme podmienky na ich pravidelné a početnejšie návraty,“ dodala Mikulová