Do Piešťan môže lietať priama linka z Kuvajtu, v hre je aj preplácanie liečebných pobytov

Pred pandémiou COVID-19 patril Kuvajt medzi najsilnejšie trhy z krajín Perzského zálivu pre kúpeľné mesto Piešťany.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Letisko Piešťany
Foto: facebook.com
Piešťany Letectvo Doprava a infraštruktúra z lokality Piešťany

Do Piešťan by ešte v tomto roku mohla lietať priama letecká linka z Kuvajtu, ktorá by pravidelne privážala klientov do piešťanských kúpeľov. Delegácia Trnavského samosprávneho kraja absolvovala v Kuvajte sériu pracovných rokovaní zameraných na rozvoj spolupráce v oblasti cestovného ruchu a zdravotníctva.

Rokovania s Kuwait Airways a ministerstvami

Výsledkom rokovaní je konkrétny záujem o spustenie priameho leteckého spojenia medzi letiskom v Kuvajte a Letiskom Piešťany. Pred pandémiou COVID-19 patril Kuvajt medzi najsilnejšie trhy z krajín Perzského zálivu pre kúpeľné mesto Piešťany.

„S Kuwait Airways rokujeme o spustení priamej linky Kuvajt – Piešťany ešte v tomto roku. Paralelne sme s ministerstvami zdravotníctva a zahraničných vecí otvorili tému systémového preplácania liečebných pobytov v našich kúpeľoch. Ak sa nám podarí tieto kroky dotiahnuť, znamená to stabilný a pravidelný prílev klientov do Piešťan aj celého regiónu,“ povedal o rokovaniach trnavský župan Jozef Viskupič. Nešlo by podľa neho len o jednorazové návštevy z Kuvajtu, ale o dlhodobé partnerstvo s konkrétnym ekonomickým aj zdravotníckym prínosom.

Možnosť preplácania liečebných pobytov

V prípade dohody by kuvajtská strana vedela svojim občanom preplácať liečebné a rehabilitačné pobyty v Piešťanoch, čím by sa kúpeľné mesto mohlo stať oficiálnym partnerom pri poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Kuvajtskí klienti majú podľa výkonnej riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáty Mikulovej k Piešťanom dlhoročný vzťah a región veľmi dobre poznajú. „V minulosti sa sem opakovane vracali a veríme, že vďaka posilnenej spolupráci a plánovanému priamemu leteckému spojeniu vytvoríme podmienky na ich pravidelné a početnejšie návraty,“ dodala Mikulová

Viac k osobe: Jozef Viskupič
Firmy a inštitúcie: Letisko Piešťany
Okruhy tém: COVID-19 Kuvajt letecká linka Trnavský samosprávny kraj trnavský župan

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk