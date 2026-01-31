Piešťany vybrali zhotoviteľa cyklochodníka na druhý pokus, projekt má stáť takmer 2,4 milióna eur

Mesto Piešťany na druhý pokus vybralo zhotoviteľa cyklochodníka na Ulici Pod Párovcami, na ktorý získalo peniaze z plánu obnovy v rámci cyklovýzvy ministerstva dopravy. V opakovanom verejnom obstarávaní sa o zákazku uchádzalo osem stavebných firiem, s cenou takmer 2,4 milióna eur ju získal Ľubomír Kutan – TKO Ekopress II.
Zmluva je podpísaná, termín je jasný
O podpise zmluvy informoval primátor Peter Jančovič. Cyklochodník musí zhotoviteľ dokončiť v takom termíne, aby mesto stihlo projekt administratívne ukončiť do konca mája 2026.
Cyklotrasa Pod Párovcami bude mať celkovú dĺžku viac ako 7 kilometrov, z toho približne 2 kilometre bude tvoriť nová samostatná cyklistická infraštruktúra a na dĺžke piatich kilometrov budú upokojené zóny so zníženou rýchlosťou a bezpečnostnými opatreniami pre cyklistov. Trasa prepojí viaceré časti mesta, sídliská, centrum, školy, kúpele, letisko, a po prvýkrát aj „staré“ Piešťany. Bude to jedna z najväčších investičných akcií Piešťan v tomto roku.
Prvé obstarávanie nevyšlo
V prvom verejnom obstarávaní bol víťaz najskôr pre nesplnenie niektorých podmienok vylúčený, ďalšia stavebná firma v poradí nepodpísala zmluvu pre krátky čas na všetky práce. Stavbu mala podľa pôvodných podmienok dokončiť do polovice februára, čo bol, aj vzhľadom na ročné obdobie, príliš krátky čas.
Mesto Piešťany preto podľa primátora Petra Jančoviča požiadalo riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo dopravy, o predĺženie doby oprávnenosti výdavkov, ministerstvo žiadosti vyhovelo. V praxi to znamená, že vybraný víťaz opakovaného verejného obstarávania bude môcť pracovať aj v jarných mesiacoch, kedy sa dajú predpokladať lepšie podmienky na stavebné práce.