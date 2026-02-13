Majitelia dodávok by si nemali nechávať inštaláciu tachografov na poslednú chvíľu, varuje Ráž – VIDEO

Majitelia dodávok, ktoré jazdia aj do zahraničia, by nemali odkladať inštaláciu tachografov. Od 1. júla 2026 začne v celej Európskej únii (EÚ) platiť povinnosť vybaviť vybrané vozidlá smart tachografom druhej generácie.
Ako pripomenula hovorkyňa ministerstva dopravyPetra Poláčiková, týka sa to dodávok s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony, ktoré vykonávajú medzinárodnú prepravu v rámci EÚ alebo kabotáž v inom členskom štáte. Vozidlá využívané výlučne na vnútroštátnu prepravu v rámci Slovenska túto povinnosť mať nebudú.
Minister dopravy Jozef Ráž upozornil, že mnohí podnikatelia si plnenie tejto povinnosti nechávajú na poslednú chvíľu, čo môže spôsobiť zvýšený nápor na firmy zabezpečujúce montáž tachografov. „Chcem teda všetkých poprosiť, aby to zbytočne neodkladali a vyhli sa tak problémom,“ apeloval na dopravcov Ráž.
Nová regulácia tachografov rozšíri ich používanie, preprava menších zásielok sa tak zásadne zmení
Zo zákona zároveň vyplýva povinnosť pravidelne sťahovať a bezpečne uchovávať dáta z tachografov a kariet. Podnikatelia majú zároveň povinnosť analyzovať a vyhodnocovať činnosť vodičov podľa zákonných pravidiel.