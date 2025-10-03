Výlukové práce pri Trnave obmedzujú niektoré vlaky, Považan mimoriadne zastaví aj v Cíferi a Šenkviciach

Na železničnom úseku Trnava – Cífer prebieha výluková činnosť správcu infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Z tohto dôvodu sú niektoré osobné vlaky Os 30xx / S50 IDS BK na linke Bratislava – Trnava vedené len po stanicu Pezinok.
Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti SlovenskoJán Baček, aby bola v rannej špičke zabezpečená lepšia dostupnosť pre cestujúcich smerujúcich do Bratislavy, od pondelka 6. októbra bude vlak Považan s odchodom z Trnavy o 6:01 a príchodom na hlavnú stanicu v Bratislave o 6:40, mimoriadne zastavovať aj v staniciach Cífer s odchodom 6:08 a Šenkvice, odchodom 6:17.
Opatrenie platí do konca grafikonu vlakovej dopravy 2024/25, teda do 13. decembra tohto roka. ZSSK zároveň odporúča cestujúcim vyraziť s časovou rezervou a pred cestou si overiť cestovné poriadky na www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii IDeme vlakom.