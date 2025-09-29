Cestujúci sa dočkajú bezbariérového prístupu aj nových toaliet, vo Vrútkach spustili veľkú rekonštrukciu stanice

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) spustili rozsiahlu rekonštrukciu budovy železničnej stanice vo Vrútkach. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi začiatkom septembra, práce potrvajú približne 12 mesiacov. Zmluvná cena stavebných prác je 2,18 milióna eur, zhotoviteľom je spoločnosť Strabag Property and Facility Services s.r.o. Bratislava.
Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, počas rekonštrukcie budú cestujúci čeliť len čiastočným obmedzeniam v hale a sociálnych zariadeniach. Výluky vlakovej dopravy sa neplánujú. „Rekonštrukcia stanice vo Vrútkach je ďalšou z pripravovaných investícií, ktoré majú zmodernizovať železničné budovy a priniesť vyšší komfort pre cestujúcich vrátane imobilných. V pláne je vybudovať bezbariérový prístup k pokladni či na toalety,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž.
Generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik pripomenul, že rekonštrukcia prinesie aj nové bezpečnostné prvky. „V novom projekte pribudne moderný kamerový systém, zlepší sa informačný servis a orientačné značenie. Ide o ďalší krok k štandardom moderných železničných staníc,“ dodal. Nový kamerový systém bude umiestnený v priestoroch stanice, podchodu a na nástupištiach.
V rámci obnovy sa zrealizuje zavedenie hlasového a vizuálneho informačného systému, vybudovanie bezbariérového prístupu k pokladniam, čakárni a na prvé nástupište. Súčasťou prác je aj modernizácia sociálnych zariadení, nové orientačné značenie, osadenie zastrešenia nad hlavným vstupom a obnova fasády a strešnej krytiny. Okrem výpravnej budovy prejdú obnovou aj objekty tzv. starej pošty a skladu na Železničnej ulici.