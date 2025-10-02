Most v Nižnej Šebastovej je vo veľmi zlom technickom stave, čaká ho rekonštrukcia za vyše 880-tisíc eur - FOTO

Mesto Prešov začína s prípravnými prácami na rekonštrukcii mosta na Šebastovskej ulici v mestskej časti Nižná Šebastová. Jednopoľový, železobetónový most je podľa odborných posudkov vo veľmi zlom technickom stave a bez opravy by v najbližšom období hrozilo jeho zatvorenie alebo výrazné obmedzenie prevádzky. Investícia je financovaná z vlastných zdrojov mesta vo výške viac ako 881-tisíc eur s DPH.
Ako uviedol primátor mesta Prešov František Oľha, na investíciu využijú prostriedky z 10-miliónového úveru, ktorý na rekonštrukciu mostov schválilo v uplynulom období mestské zastupiteľstvo.
„Mostný fond v meste je vo veľmi zlom stave. V prípade tohto mosta hrozilo, že bez zásahu bude nutné obmedziť premávku len na jedno vozidlo,“ skonštatoval Oľha. Deformácie sú podľa primátora viditeľné na zvodidlách, zábradliach aj na nosnej konštrukcii.
Veľmi zlý stavebno-technický stav
Po dokončení projektových dokumentácií a získaní stavebného povolenia preto začína samospráva s modernizáciou mosta. „Samotná rekonštrukcia potrvá štyri mesiace, pričom búranie a výstavba nového mosta sa začne po zimnej údržbe, pravdepodobne na prelome februára a marca,“ uviedol Oľha. Dodal, že počas prvých mesiacov sa uskutoční len prekládka inžinierskych sietí, most zatiaľ zostane prejazdný.
Podľa vedúceho prevádzky spoločnosti Strabag Poprad Viktora Kandu bol pôvodný most postavený zhruba pred sto rokmi a dodatočne bol rozšírený. Aktuálne je diagnostikovaný v stupni 6, čo predstavuje veľmi zlý stavebno-technický stav. Na jeho mieste teraz vybudujú nový most s väčšou šírkou.
„Projekt počíta s asanáciou existujúcej konštrukcie a výstavbou nového mosta so šírkou 9,3 metra a dĺžkou 16 metrov. Nová nosná konštrukcia bude pozostávať zo 17 prefabrikovaných prvkov s novou železobetónovou doskou a vozovkou. Úplná uzávera sa predpokladá počas štyroch mesiacov budúceho roka,“ spresnil Kanda.
Ďalšia dôležitá investícia
Primátor zároveň pripomenul, že Nižná Šebastová čaká aj ďalšia dôležitá investícia, ktorou je výstavba chodníka na Fintickej ulici v odhadovanej hodnote 900-tisíc eur. Podľa jeho slov ide o dlhodobo kritický úsek bez chodníka a bezpečnej infraštruktúry, no projekt zatiaľ nemá podporu všetkých mestských poslancov.
„Ak by sa podarilo schváliť aj tento projekt, spolu s mostom by sa v priebehu budúceho roka do Nižnej Šebastovej investovalo približne 1,8 milióna eur, čo by výrazne zlepšilo stav infraštruktúry v tejto mestskej časti,“ zdôraznil Oľha.
Mesto v rámci svojho mostného programu plánuje z úveru opraviť šesť mostov v najhoršom stave. V septembri začalo s modernizáciou a výstavbou nového mosta na ulici Jána Pavla II. za 4,8 milióna eur. Pripravujú sa aj rekonštrukcie mostov napríklad na Požiarnickej, Bajkalskej ulici, Pod Hrádkom. Most na Šípkovej ulici zrealizuje mesto z prostriedkov z mechanizmu územného mestského rozvoja.