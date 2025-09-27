Prešovskí cestári rekonštruujú cestu za obcou Soľ za 334-tisíc eur, projekt prinesie bezpečnejší prejazd - FOTO

Prešovskí krajskí cestárirekonštruujú cestu III/3612 za obcou Soľ v okrese Vranov n/Topľou. Stavebné práve sú súčasťou cezhraničného cestného projektu prevencia rizík prírodných katastrof v Prešovskom samosprávnom kraji a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Modernizácia je financovaná z európskeho Programu Interreg vo výške približne 334-tisíc eur. Ukončenie prác sa očakáva koncom októbra tohto roku.
Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, práce zahŕňajú obnovu 220-metrového úseku vozovky, rekonštrukciu odvodňovacích potrubí, výstavbu železobetónového priepustu, odvodňovacej priekopy a žľabu pod železničným mostom.
Súčasťou projektu sú aj bezpečnostné prvky, konkrétne nové dopravné značenie s reflexnou povrchovou úpravou, cestné obrubníky a dopravné gombíky. „Projekt prinesie zlepšenie stavebno-technických parametrov dotknutej komunikácie, ako aj bezpečnejší i komfortnejší prejazd úsekom,“ dodala Jeleňová.