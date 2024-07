Bratislavské letisko eviduje historický rekord v počte cestujúcich, najväčší záujem je o tureckú Antalyu

Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave padol historický rekord. Počas júna tohto roka vybavilo letisko spolu na príletoch a odletoch 246 003 cestujúcich, najvyšší júnový počet v celej 73-ročnej histórii letiska. V júni narástol počet cestujúcich o 14 % oproti júnu 2023. V prvom polroku 2024 už počet odbavených cestujúcich na letisku prekročil hranicu 733-tisíc.

„Viac ako 200-tisíc cestujúcich v júni prekonalo letisko v Bratislave od svojho vzniku v roku 1951 doposiaľ len sedemkrát. Tento rok v júni sme však prekonali aj počty cestujúcich z najsilnejších rokov spred pandémie – z rekordných júnov rokov 2018 a 2019. V porovnaní s vlaňajším júnom, kedy bolo odbavených 216 047 cestujúcich na príletoch a odletoch, sme tento rok v šiestom mesiaci dosiahli ešte vyššie číslo o takmer 30-tisíc osôb,“ spresnil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

Historický rekord aj v počte letov

„O skvelé júnové čísla sa pričinili najmä početné pravidelné a charterové lety z Bratislavy do tureckej Antalye, do Hurghady v Egypte či Larnaky na Cypre a spiatočne, ktorých bolo v medziročnom porovnaní o vyše 20 % viac. Počet svojich pravidelných letov do Alghera na Sardínii zvýšil aj dopravca Ryanair, darilo sa aj charterovej linke do Marsa Matrouh v Egypte, ako aj úplne novej pravidelnej linke dopravcu Pegasus Airlines do Istanbulu, kde sa od augusta zvýši frekvencia letov pre záujem cestujúcich už na tri lety v týždni,“ doplnil generálny riaditeľ letiska.

Ďalší historický júnový rekord dosiahlo letisko aj v počte letov. Počas júna sa na letisku uskutočnilo rekordných 3 297 pohybov lietadiel, o 9 % viac ako vlani v júni, najviac odletov a pristátí v mesiaci jún od vzniku letiska.

Vysoké počty očakávajú aj počas prázdnin

„V prvom polroku 2024 bolo na Letisku M. R. Štefánika odbavených spolu 733 097 odlietajúcich a prilietajúcich cestujúcich, o 10 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Dostali sme sa tak na úroveň 78 % percent počtu cestujúcich spred koronakrízy,“ vysvetlil Dušan Novota. Letisko zároveň očakáva vysoké počty cestujúcich aj v júli a auguste.

Najviac cestujúcich odlietalo v prvom polroku z Bratislavy do destinácií Londýn, Antalya, Miláno, Skopje, Dublin a prilietalo z nich. Od januára do konca júna sa zároveň na letisku v Bratislave uskutočnilo 12 519 odletov a pristátí lietadiel, o sedem percent viac ako v prvom polroku 2023.