Auto nemusí byť najrýchlejší spôsob dopravy, Bratislava uskutočnila experiment v rámci týždňa mobility

Udržateľné a alternatívne formy dopravy môžu byť v mestskom prostredí nielen ekologickejšie, ale aj rýchlejšie.
Cyklochodník
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
V stredu odštartoval Európsky týždeň mobility. Pri tejto príležitosti uskutočnil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dopravný experiment s názvom Kto skôr? Ako informuje riaditeľ odboru komunikácie BSK Michal Feik, jeho cieľom bolo porovnať počas rannej dopravnej špičky rýchlosť a efektivitu rôznych druhov dopravy.

Rôzne druhy dopravy

Štart bol na Peknej ceste v Rači a cieľ na Primaciálnom námestí v centre Bratislavy. Účastníci využili rôzne druhy dopravy – moped, kolobežku, bicykel, auto a mestskú hromadnú dopravu (MHD). Uvedený úsek cesty prešli na mopede a kolobežke za 24 minút, cesta MHD trvala 27 minút, na bicykli 28 minút a autom 37 minút.

Na trase dlhej približne 7,5 kilometra bola priemerná rýchlosť mopedu a kolobežky 18,8 km/h, MHD – 16,7 km/h, bicykla – 16,1 km/h a auta – 12,2 km/h. Výsledky experimentu potvrdzujú, že v hustej mestskej premávke nemusí byť auto najrýchlejším spôsobom dopravy.

Rýchlejšie a pohodlnejšie

Automobil sa počas špičky zdržiaval v kolónach, na svetelných križovatkách a vodič stratil čas aj pri hľadaní parkovania v centre,“ konštatuje samospráva. Naopak, rýchlejšie boli druhy dopravy, ktoré sa vyhli dopravným zápcham.

Moped a elektrická kolobežka mohli využívať cyklopruhy a obchádzať stojace autá, cyklista prechádzal plynulo cez vedľajšie ulice a cestujúci verejnou dopravou využil kombináciu električky a chôdze, pričom profitoval z výhody, že koľaje vedú oddelene,“ dodal BSK s tým, že experiment ukázal, že udržateľné a alternatívne formy dopravy môžu byť v mestskom prostredí nielen ekologickejšie, ale aj rýchlejšie a pohodlnejšie ako jazda autom.

