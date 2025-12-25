Električka do Petržalky sa podľa magistrátu teší veľkej obľube, priblížili počet cestujúcich - FOTO

Projekt Petržalskej električky podľa magistrátu nie je len o samotnej trati, ale aj o jej okolí, o dobudovaní cestnej infraštruktúry, výsadbe zelene, ako aj o výstavbe novej približne šesťkilometrovej cyklotrasy.
Električka, Petržalka, Bratislava
Električka linky 3, ktorá bola 27. júla 2025 spustená do plnej prevádzky po novej trati v úseku Jungmannova – Janíkov dvor. Bratislava, 27. júl 2025. Foto: SITA/Andrea Mezeiová.
Električka do bratislavskej Petržalky sa podľa magistrátu teší veľkej obľube a mesto ju považuje za jeden z najúspešnejších projektov tohto roka.

„Ak máme hovoriť o najvýznamnejších projektoch roku 2025, určite musíme začať Petržalskou električkou, ktorú sme v lete spustili do prevádzky a ktorá sa teší veľkej obľube, o čom svedčia stále rastúce čísla prepravených osôb,“ uviedol pre SITA hovorca magistrátu Peter Bubla.

Ako dodal, za týždeň dosahuje počet cestujúcich linkou 3 v Petržalke, teda od Starého mosta po konečnú Južné mesto, približne 218-tisíc. Medzi Račou a Južným mestom je to približne 94-tisíc cestujúcich denne.

„Samozrejme, netreba zabúdať, že projekt Petržalskej električky nie je len o samotnej trati, ale aj o jej okolí, o dobudovaní cestnej infraštruktúry, výsadbe zelene, ako aj o výstavbe novej približne šesťkilometrovej cyklotrasy,“ dodal hovorca.

