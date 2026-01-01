Nové električky aj autobusy či rozširovanie regulovaného parkovania. Bratislava plánuje viacero dopravných projektov

Bratislava plánuje v tomto roku viacero dopravných projektov. Pre SITA to uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla. K rozvoju verejnej dopravy má prispieť plánovaný nákup ďalších vozidiel pre Dopravný podnik Bratislava (DPB). „Konkrétne do konca júna by malo prísť 10 nových jednosmerných električiek,“ spresnil hovorca. Vozidlový park by sa mal rozšíriť aj o tri nové krátke elektrobusy, 80 kĺbových autobusov a 20 kĺbových CNG autobusov.
K dopravným projektom možno zaradiť aj rozširovanie regulovaného parkovania PAAS, v ktorom plánujú pokračovať aj v roku 2026. „Očakávame spustenie viacerých zón parkovania: Ostredky, Lamač, Háje 1 v Petržalke, KV1 a Dlhé diely (1. časť) v Karlovej Vsi, Kramáre a postupne pripravujeme aj iné zóny, o ktorých budeme informovať neskôr,“ poznamenal Bubla.
Ako dodal, plánujú tiež realizovať nové záchytné parkoviská Janíkov dvor/Jantárova cesta, Zlaté piesky, a tiež parkovacie domy: Saratovská v Dúbravke, Wolkrova a Topoľčianska v Petržalke. Pokračovať budú aj v projektovaní parkoviska a parkovacieho domu pri bratislavskej ZOO.
Bratislava tento rok zrealizovala niekoľko veľkých dopravných projektov, masívne investovala do depa Krasňany
Z dopravných projektov je na tento rok podľa mesta pripravený aj komplexný projekt rekonštrukcie ulice Limbova v priestore pred parkoviskom nemocnice NÚDCH (Národný ústav detských chorôb), ktorý zahŕňa riešenie viacerých križovatiek v úseku, rekonštrukcie zastávok, chodníkov a vjazdy na parkovisko. „Dokončené majú byť opravy zvarov na Moste SNP (obe lávky pre peších) a začať sa majú aj práce na projekte – obnova signalizácie na Brnianskej – Husákova odbočka,“ doplnil Bubla.
V rámci ďalšieho rozvoja cykloinfraštruktúry je podľa mesta plánovaná realizácia cyklotrasy na ulici Mlynské nivy, na ktorej má vzniknúť segregovaná cyklotrasa, pribudne zeleň, opravia peší priestor, upravia parkovanie, obnovia osvetlenie a pribudne príprava na trolejbusovú trať.