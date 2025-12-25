Bratislava tento rok zrealizovala niekoľko veľkých dopravných projektov, masívne investovala do depa Krasňany

Bratislava v tomto roku zrealizovala niekoľko významných dopravných projektov. Pre SITA ich priblížil hovorca magistrátu Peter Bubla. Mohutná investícia mesta smerovala do kompletnej modernizácie depa Krasňany, ktoré po obnove poskytuje lepšie podmienky pre údržbu električiek a elektrobusov, ale aj pre zamestnancov.
„Hlavnými cieľmi masívnej obnovy tohto viac ako 50-ročného areálu boli najmä energetické úspory, skvalitnenie údržby vozidiel a tiež predpríprava na údržbu kapacitnejších 50-metrových električiek,“ spresnil hovorca. Okrem toho mesto počas roka pokračovalo aj v obnove vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB) či obnove prístreškov.
Z dopravných projektov, ktoré sa venujú skvalitňovaniu verejnej dopravy, podľa hovorcu možno spomenúť aj začatie výstavby novej trolejbusovej trate Patrónka – Riviéra, vďaka čomu Bratislavčania získajú 3,5 kilometra novej ekologickej elektrickej dopravy a najmä priame trolejbusové prepojenie z Dlhých dielov až na Trnavské mýto.
„A medzi dopravné projekty možno zaradiť aj pokračovanie rozširovania PAAS. Tento rok sme spustili päť nových zón s takmer 11-tisíc parkovacími miestami. Tu možno spomenúť aj otvorenie prvého parkovacieho domu na Ul. Ľ. Fullu v bratislavskej Karlovej Vsi,“ doplnil Bubla.