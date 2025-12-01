Bratislava pripravuje ďalšie parkovacie zóny PAAS, obyvateľov pozýva na online stretnutie

Bratislava pripravuje ďalšie parkovacie zóny PAAS v Karlovej Vsi a v Petržalke. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, v utorok 2. decembra o 17:00 pozýva obyvateľov na online stretnutie k zavedeniu regulovaného parkovania v lokalite PE1 – Háje I. Regulácia sa bude týkať ulíc Gessayova, Námestie hraničiarov 2-20, Osuského, Hrobákova, Romanova, Rovniankova, Ambroseho, Bradáčova a Kutlíkova.
Záznam z online stretnutia bude dostupný na webovej stránke www.paas.sk/petrzalka. Po predstavení projektu organizácie dopravy v pripravovanej zóne bude možné zasielať pripomienky do 15. decembra.
PAAS zóna v časi Háje
Počas uplynulých mesiacov spustil magistrát v spolupráci s mestskou časťou regulovanú zónu PAAS v časti Háje II. III. Počas budúceho roka chce nadviazať susednou zónou Háje I.
„Všetky zatiaľ zaregulované lokality v Petržalke budú v budúcnosti tvoriť jednu PAAS zónu, čo znamená, že PAAS rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej regulovanej oblasti PE1,“ priblížil magistrát.
V regulovaných zónach bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach alebo parkovacích pásoch.
Pripravovaná PAAS lokalita
Ďalšou pripravovanou regulovanou PAAS lokalitou v roku 2026 je zóna KV1a – Dlhé diely 1 v Karlovej Vsi. Ide o lokalitu, do ktorej spadajú ulice Janotova, Gabčíkova, Hudecova, L. Sáru, Adámiho, Jurigovo námestie, Nábělkova, Kolískova, Tománkova, Novackého, Hodálova, Baníkova, Karloveská, Nad Lúčkami, Lackova, Sumbalova, Suchohradská, Silvánska, Kuklovská, Brodská, Levárska a Sekulská.
Petržalka spúšťa ďalšiu regulovanú parkovaciu PAAS lokalitu, nadväzuje na zónu v Ovsišti
Magistrát ďalej informuje o ukončení dočasného klientskeho miesta PAAS na Hodžovom námestí. Aktuálne sa klientske miesta nachádzajú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, na Magistráte hlavného mesta na Primaciálnom námestí a novootvorené dočasné klientske miesto PAAS sa nachádza v Knižnici Ružinov na Zimnej ulici 1.