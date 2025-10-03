Petržalka spúšťa ďalšiu regulovanú parkovaciu PAAS lokalitu, nadväzuje na zónu v Ovsišti

Rezidenti s rezidentskou parkovacou kartou PAAS pre zónu PE1 môžu parkovať bez obmedzení vo všetkých zónach PAAS v Petržalke.
Slávka Ambrová
DOPRAVA: Parkovacia politika v Petržalke
Označenie Bratislavského parkovacieho asistenta - PAAS pri parkovacích miestach v lokalite Dvory 4 v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Bratislava, 5. december 2024. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor
Petržalka Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Petržalka

V bratislavskej Petržalke od piatku spúšťajú ďalšiu regulovanú parkovaciu zónuPAAS v lokalite s označením PE1 – Háje 2,3 – Starý Háj. Tá nadväzuje na prvú zónu – Ovsište, ktorú spustili 20. augusta.

Rezidenti s rezidentskou parkovacou kartou PAAS pre zónu PE1 môžu parkovať bez obmedzení vo všetkých zónach PAAS v Petržalke. V ostatných častiach Petržalky stále platí Petržalská parkovacia politika (modré čiary) so svojimi pravidlami.

Parkovanie v petržalskej zóne PE1 – Háje 2,3 je regulované v pracovných dňoch od 12:00 do 24:00 a v nedeľu od 18:00 do 24:00. Parkovanie v čase regulácie je pre nerezidentov spoplatnené sumou jedno euro za hodinu.

Mestskú rezidentskú parkovaciu kartu je možné získať online na www.paas.sk, alebo osobne na klientskych miestach PAAS. Rovnako je možné získať aj návštevnícku, bonusovú alebo abonentskú parkovaciu kartu.

Okruhy tém: PAAS Parkovanie Petržalka Regulované parkovanie Rezidentský systém PAAS v Bratislave

