Bratislava spustí ďalšiu parkovaciu zónu PAAS v Starom Meste, vodičov upozorňuje aj na dôležité zmeny

Bratislava spúšťa od 5. novembra ďalšiu parkovaciu zónu PAAS v Starom Meste. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, ide o regulované parkovanie v lokalite SM2 – Hrad, Sokolovňa. Parkovanie v tejto zóne bude spoplatnené každý deň v čase od 8:00 do 24:00 sumou 1,5-2 eurá na hodinu, podľa vyťaženosti lokality, pričom 50-percentná sadzba bude platiť cez víkendy a sviatky.
V uplynulých týždňoch v lokalite zrealizovali dopravné značenie, ktoré pripravilo ulice na spustenie regulácie. Parkovanie bude možné len na vyznačených parkovacích miestach alebo v parkovacích pásoch. Pribudli aj cik-cak čiary, ktoré označujú miesta s krátkodobým zastavením. Parkovanie pred vlastnou garážou nie je možné.
Informačné tabule
„Zákon neumožňuje státie pred vjazdmi, a to bez ohľadu na vlastníctvo garáže alebo pozemku,“ upozorňuje mesto. V lepšej orientácii pomôžu parkujúcim informačné tabule.
Modrá tabuľa označuje parkovanie len pre držiteľov rezidentskej alebo abonentskej karty, zelená tabuľa označuje návštevnícke parkovanie. Obyvatelia bývajúci na hraniciach jednotlivých zón SM2, SM0, SM1 môžu parkovať v okrajových uliciach susednej zóny po zakúpení rezidentskej parkovacej karty ako rezidenti. V rámci prípravy parkovacej zóny SM2 upozorňujú na dôležité dopravné zmeny. Na Pražskej ulici bude parkovanie po novom umožnené len rezidentom.
Úprava v okolí škôlky
„Celková kapacita predstavuje 24 parkovacích miest, z ktorých štyri sú umiestnené na opačnej strane cesty, pri vjazde do autovlaku,“ priblížilo mesto. Na Starej vinárskej ulici vznikli parkovacie miesta s osobitným režimom pre obsluhu materskej školy. Zároveň v okolí škôlky zaviedli najvyššiu povolenú rýchlosť 30 km/h.
Obyvatelia Puškinovej ulice a jej okolia budú môcť po zavedení regulácie PAAS parkovať aj v prienikovom úseku so zónou SM1, konkrétne na uliciach Leškova a Čajkovského, kde bude k dispozícii 95 parkovacích miest spoločných pre zóny SM1 a SM2. V rámci Sokolskej ulice mestská časť zrealizovala úpravu nespevnenej plochy s cieľom legalizovať parkovanie a zahrnúť tieto kapacity do systému PAAS. Ide o úsek prístupný z Pražskej ulice.