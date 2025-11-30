Osobná doprava rástla, nákladná však pokračovala v poklese a prvýkrát si pohoršili aj železnice

Osobná doprava na Slovensku v treťom štvrťroku 2025 medziročne rástla, kým nákladná preprava pokračovala v poklese. Darilo sa cestnej doprave, cestujúci pribudli v prímestských a diaľkových autobusoch, ako aj v mestskej hromadnej doprave. Objemy prepraveného tovaru aj výkony v nákladnej doprave zaznamenali medziročne opakovaný pokles, hlavne vplyvom slabších výsledkov v železničnej preprave.
Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR počet cestujúcich využívajúcich verejnú dopravu stúpol o 7,7 percenta na 179,3 milióna osôb. Dopyt zvýšila najmä cestná doprava.
Prvý tohtoročný pokles v železničnej doprave
Mestská hromadná doprava prepravila viac ako 121 miliónov cestujúcich, takmer o 10 percent viac než pred rokom. Prímestské a diaľkové linky využilo takmer 35 miliónov ľudí, čo predstavuje nárast o 5,2 percenta. Železničná doprava zaznamenala prvý tohtoročný medziročný pokles. Vlakmi cestovalo 18,7 milióna osôb, o pol percenta menej ako vlani.
Výkony osobnej dopravy dosiahli 3,5 miliardy osobokilometrov a medziročne vzrástli o 12,9 percenta, k čomu najviac prispel rast počtu najazdených kilometrov v prímestskej a diaľkovej autobusovej doprave, a to o 16,3 percenta. Za prvé tri štvrťroky roka 2025 osobnou dopravou cestovalo o 5,2 percenta viac ľudí ako vlani, osobokilometre stúpli o 12,6 percenta.
Nákladná doprava pokračovala v poklese
Naopak nákladná doprava pokračovala v poklese. V 3. štvrťroku sa prepravilo 51,3 milióna ton tovaru, čo je medziročne o 6,4 percenta menej. Ide už o šiesty po sebe idúci štvrťrok poklesu. Najväčší vplyv mala slabšia železničná preprava, ktorá klesla takmer o 10 percent. Ostatné druhy nákladnej dopravy vrátane vodnej, leteckej či potrubnej zaznamenali pokles o viac ako 45 percent.
Výkony nákladnej dopravy, zohľadňujúce prepravnú vzdialenosť, dosiahli 8,6 miliardy tonokilometrov, medziročne o 6,8 percenta menej. Prepravné vzdialenosti klesli vo všetkých druhoch dopravy – v železničnej o 16,1 a v cestnej o 4,4 percenta. Za deväť mesiacov roka 2025 sa nákladnou dopravou prepravilo o 7,1 percenta menej tovaru ako vlani, výkony klesli o 8,6 percenta.
Sezónny efekt
Podľa analytika 365.bankyTomáša Boháčka letné oživenie v cestnej doprave ukazuje, že mobilita obyvateľov sa po slabšom začiatku roka stabilizovala. Potvrdzuje to podľa neho silný rast mestskej hromadnej dopravy, aj prímestskej autobusovej dopravy.
„Ide však skôr o sezónny efekt než o znak širšieho ekonomického zrýchlenia. Železnice hlásia pokles a nákladná doprava pokračuje v medziročnom prepade, čo odráža slabý priemysel a nižší exportný dopyt,“ uviedol Boháček.
Dáta podľa analytika naznačujú, že spotrebiteľská aktivita sa síce mierne zotavuje, no ekonomika ako celok ďalej funguje v dvojrýchlostnom režime, keď služby a mobilita rastú, zatiaľ čo obchod a výroba ostávajú utlmené.
„Výhľadovo preto nemožno čakať rýchle hospodárske oživenie a doprava skôr potvrdzuje, že rast bude na jeseň a začiatkom roku 2026 len mierny,“ skonštatoval Boháček, ktorý tiež očakáva, že nová letecká linka medzi Bratislavou a Košicami zvýši mobilitu cestujúcich, no železničná doprava na hlavnej trase západ-východ tým zaznamená pokles pravidelných cestujúcich.