Zo Šamorína do Bratislavy pôjde ráno viac autobusov, nové spoje budú premávať na linke č. 201

Pre lepšie a pohodlnejšie každodenné cestovanie obyvateľov zo Šamorína a okolia do Bratislavy posilní Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ranné autobusové spoje. Od 14. decembra 2025 budú zavedené tri nové spoje, ktoré zlepšia cestovanie do hlavného mesta v čase rannej dopravnej špičky.
Nové spoje budú premávať na linke č. 201 434 Gabčíkovo – Šamorín – Bratislava v úseku medzi Šamorínom a Bratislavou ráno o 06:09, 06:24 a 06:39. Dva z nich (06:09. a 06:39) budú zastavovať aj v Rovinke a Dunajskej Lužnej, aby cestujúci mohli pohodlne nastúpiť či vystúpiť aj v týchto obciach. Spoj o 06:24 hod. bude premávať ako zrýchlený po rýchlostnej ceste R7 a zastaví len na autobusovej stanici v Šamoríne a na zastávkach Bratislava, Prievozská a Bratislava, AS.
Pre samosprávny kraj bude spoje zabezpečovať zmluvný dopravca SAD Dunajská Streda. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja. „Analýzy ukázali, že ranné spoje medzi Šamorínom a Bratislavou sú dlhodobo preplnené, preto sme pristúpili k ich posilneniu. Verím, že toto riešenie pomôže stovkám ľudí, ktorí denne cestujú za povinnosťami do hlavného mesta,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Zavedenie týchto spojov bolo koordinované s Bratislavským krajom.
Spoje budú premávať v pracovných dňoch počas školského vyučovania a budú zapracované do cestovných poriadkov platných od decembrovej zmeny 2025/2026.