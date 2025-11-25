Ryanair bude mať z Bratislavy rekordných 33 liniek, pridal desať nových destinácií - FOTO

Oznámil to v utorok výkonný riaditeľ spoločnosti Michael O’Leary, ktorý pri tejto príležitosti navštívil Bratislavu a pripomenul si 20. výročie pôsobenia Ryanairu na Slovensku.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ryanair, výročie
20. výročie pôsobenia Ryanairu na Slovensku. Foto: www.facebook.com
Bratislava Letectvo Doprava a infraštruktúra z lokality Bratislava

Letecký dopravca Ryanair bude v letnej sezóne 2026 z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave prevádzkovať rekordných 33 pravidelných liniek, z toho 10 nových. Oznámil to v utorok výkonný riaditeľ spoločnosti Michael O’Leary, ktorý pri tejto príležitosti navštívil Bratislavu a pripomenul si 20. výročie pôsobenia Ryanairu na Slovensku.

Rozšírenie základnej ponuky

Ako pripomenula hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, O’Leary pricestoval na Letisko M. R. Štefánika po jedenástich rokoch. Naposledy tu bol v roku 2014, keď Ryanair ohlásil otvorenie svojej základne s dvomi lietadlami Boeing 737-800. Dopravca aktuálne v Bratislave bázoval aj tretí stroj, ktorý pribudol v októbri 2025.

Nízkonákladový dopravca začal lietať z Bratislavy 11. októbra 2005, a to prvým spojením do Milána. Odvtedy sa jeho ponuka rozšírila zo štyroch liniek na 33 destinácií, do ktorých bude lietať počas budúceho leta. Z Bratislavy a do nej už prepravil viac ako 17 miliónov cestujúcich.

„V roku 2026 vzrastie počet odbavených cestujúcich Ryanairu v Bratislave na dva milióny. Umiestnime tu tri bázované lietadlá a otvoríme desať nových liniek,“ uviedol O’Leary.

Kľúčový partner slovenského letectva

Investícia do flotily v Bratislave má podľa neho hodnotu približne 300 miliónov amerických dolárov. Medzi 10 nových destinácií v letnom letovom poriadku 2026 patria Alicante, Atény, Barcelona, Lamezia Terme, Malaga, Neapol, Palermo, Pisa, Tirana a Varšava (Modlin).

„Pridanie tretieho lietadla Ryanairu na svoju základňu umožnilo v tomto aj v budúcom roku otvoriť viaceré nové pravidelné letecké linky z Bratislavy,“ skonštatoval riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota. Minister dopravyJozef Ráž označil Ryanair za jedného z kľúčových partnerov slovenského letectva.

„Státisíce turistov mohli vďaka tejto spoločnosti spoznať Slovensko a my Slováci sme zas mohli za dobrú cenu cestovať za prácou, rodinami či na výlety. Naše letisko je dnes aj vďaka Ryanairu a ďalším dopravcom rozlietané ako nikdy predtým,“ dodal Ráž.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Jozef RážMichael O’LearyVeronika Demovičová
Firmy a inštitúcie: Letisko M. R. ŠtefánikaRyanair
Okruhy tém: Letecká doprava Minister dopravy SR Výročie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk