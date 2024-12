Mladík s nožom vtrhol do školy v Záhrebe, jedno dieťa zabil a päť žiakov a učiteľku zranil

Sedemročné dievča zabil v piatok mladík, ktorý s nožom vtrhol do školy v chorvátskej metropole Záhreb. Ďalších päť žiakov a učiteľku zranil. Polícia uviedla, že útok sa stal o 9:50 ráno. Útočníka zadržali.

Chorvátska ministerka zdravotníctva Irena Hrstičová konštatovala, že útočník má viac ako 18 rokov. Podľa médií ide o 19-ročného mladíka. Na záberoch, ktoré zverejnili chorvátske médiá, je vidieť, ako deti utekajú z budovy školy a ako na školskom dvore pristáva zdravotnícky vrtuľník.

Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič povedal, že je útokom „zdesený“ a že polícia stále zisťuje, čo presne sa stalo. Podľa premiéra niekoľko detí previezli do rôznych záhrebských nemocníc. Chorvátska štátna televízia HRT uviedla, že útočník vstúpil do budovy školy, vošiel do prvej triedy, ktorú našiel, a zaútočil na deti.