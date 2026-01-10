Horel kamión prevážajúci vozidlá, škoda bola predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur – FOTO

Pri požiari zasahovali príslušníci z hasičskej stanice v Kútoch.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Požiar kamióna, Brodské
Foto: www.facebook.com
Skalica Regionálne správy Regionálne správy z lokality Skalica

V obci Brodské (okres Skalica) v ranných hodinách horel kamión prevážajúci motorové vozidlá. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR, požiar bol ohlásený v sobotu krátko po 7:00. Požiar prebiehal v zadnej časti kamióna, zasahovali pri ňom príslušníci z hasičskej stanice v Kútoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zasahujúci hasiči pomocou termokamery vyhľadávali skryté ohniská a zároveň vykonávali kontrolné merania na prepravovaných vozidlách,“ uvádza HaZZ SR s tým, že predbežnou príčinou vzniku požiaru bola technická porucha brzdného systému. Škoda, ktorú požiar spôsobil, bola predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur.

Firmy a inštitúcie: HaZZ Hasičský a záchranný zbor
Okruhy tém: Kamión Požiar

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk