Od škôl po historické pamiatky, Bratislavský samosprávny kraj odhalil, kam pôjdu peniaze v roku 2026

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil projekty, ktoré plánuje realizovať v roku 2026. Medzi nimi sú modernizácie škôl, opravy ciest a mostov, rozvoj sociálnych služieb, investície do zdravotníctva, ochrana životného prostredia, ale aj podpora kultúry. V rámci kultúry a cestovného ruchu je pripravená na ďalší krok obnova synagógy v Senci.
Participatívny dialóg v Svätom Jure
„Projekt umožňuje začať s úpravami exteriéru spolu s obnovou mikve a historickej pece. Súčasťou exteriéru bude komunitná záhrada ako otvorený kultúrno-vzdelávací priestor pre verejnosť – s detskou zónou, oddychovou zónou, malým občerstvením a externou scénou pre kultúrne podujatia,“ priblížila hovorkyňa BSK Lucia Forman. Pokračovať budú tiež v záchrane synagógy vo Svätom Jure, kde aktuálne prebieha proces získania stavebného povolenia.
Školy, cesty či sociálne služby. BSK predstavil projekty, ktoré plánuje zrealizovať tento rok
„Paralelne pripravujeme súbor „mäkkých“ aktivít, ktoré budú viesť k participatívnemu dialógu s obyvateľmi Svätého Jura o budúcom obsahovom a komunitnom nastavení synagógy ako kultúrno-komunitného centra,“ doplnila Forman.
Modernizácia Malokarpatskej knižnice
Ďalšími plánmi je vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie oddelenia pre dospelých v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, čím vytvoria moderný, komunitný a vzdelávací priestor pre čitateľov a verejnosť.
Bratislavský samosprávny kraj získal v hodnotení verejných obstarávateľov druhé miesto
V rámci životného prostredia po komplexnej rekonštrukcii sprístupnia verejnosti na jar kaštieľsky park v Stupave. „Pokračujeme v ďalšej etape revitalizácie parku v Malinove tak, aby sme ho na jeseň otvorili. Podporíme výsadbu zelene a adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Uplatníme nízkoenergetické a udržateľné riešenia v spravovaných areáloch,“ uzavrela Forman.