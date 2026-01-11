Smutná správa zo sveta futbalu, Kevin Keegan trpí rakovinou. Musí podstúpiť operáciu

Legendárny anglický futbalista Kevin Keegan trpí rakovinou a bude musieť podstúpiť chirurgický zákrok. Ako referuje web marca.com, informáciu potvrdila jeho rodina po tom, ako lekári ochorenie odhalili počas bližšie nešpecifikovaného nemocničného vyšetrenia.
Jedna z najväčších ikon anglického futbalu
„Kevin je veľmi vďačný lekárskemu tímu za rýchly zásah a starostlivosť, ktorú dostáva. V tomto náročnom období rodina žiada o rešpektovanie súkromia a nebude poskytovať ďalšie vyjadrenia,“ uviedli blízki bývalého reprezentanta.
Keegan patrí k najväčším ikonám anglického futbalu. Počas kariéry, ktorú odštartoval v roku 1968 v Scunthorpe United, odohral 230 zápasov za Liverpool, kde vyhral tri ligové tituly, Európsky pohár majstrov a dvakrát aj Pohár UEFA.
Zlatá lopta a trénerská kariéra
Po odchode z Anfieldu pôsobil v Hamburgu, Southamptone a Newcastli United, kde neskôr ukončil hráčsku kariéru. S Hamburgom vyhral I. bundesligu a zahral si finále Európskeho pohára majstrov.
Dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty z rokov 1978 a 1979 sa neskôr presadil aj ako tréner, keď viedol Newcastle , s ktorým v roku 1993 vyhral Premier League, ďalej Fulham, Manchester City a krátko aj reprezentáciu Anglicka.