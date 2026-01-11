Pellegrini udelil najvyššie štátne vyznamenania, medzi ocenenými sú akademici, športovci aj hrdinovia minulosti – VIDEO, FOTO

Prezident Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
Pellegrini
Foto: www.facebook.com
Prezident Pellegrini v sobotu udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Slovenskej republiky v rôznych oblastiach, ako aj o šírenie dobrého mena našej krajiny v zahraničí. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získal riaditeľ múzea Danubiana Vincent Polakovič.

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy a techniky, najmä v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí, odovzdal prezident Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Jozefovi Živčákovi, dekanovi Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Ocenenia za boj za demokraciu a ľudské práva

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získali aj Zora Breierová, účastníčka SNP a bývalá predsedníčka spolku Živena, ako aj osobnosť protikomunistického odboja a tzv. „čierny barón“ Ladislav Lampert. Prezident ich ocenil za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a za ochranu ľudských práv a slobôd.

Rovnaké ocenenie si odnáša taktiež lekár a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Payer za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy a techniky. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy udelil prezident aj krasokorčuliarovi Jozefovi Sabovčíkovi a ekonómovi Ivanovi Šramkovi.

In memoriam získali Rad Ľudovíta Štúra I. triedy partizánsky veliteľ Ján Repta, chirurg Peter Kothaj, futbalista a tréner Jozef Vengloš a archeológ, historik a bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.

Vyznamenania za kultúru, umenie a ochranu demokracie

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí, najmä v oblasti baletného umenia, dostal baletný majster a pedagóg Roman Lazík. Kornélii Wirtschafterovej, ktorá prežila štyri koncentračné tábory, bol udelený Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Cenu prevzala Oľga Bodorová, autorka knihy o Kornélii Wirtschafterovej. Pellegrini ocenil Radom Ľudovíta Štúra II. triedy aj dizajnéra automobilov Branislava Maukša a vedca Jána Tkáča, ktorý pôsobí v oblasti nanobiotechnológií. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu získala Kornélia Wirtschafterová, ktorá prežila štyri koncentračné tábory.

Vedkyňa a pedagogička Denisa Nikodemová si odnáša Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR, najmä v oblasti verejného zdravotníctva. Rad Ľudovíta Štúra III. triedy získali lekárka a spisovateľa Eva Umlauf a účastník SNP Daniel Lehotský.

Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí dostal od prezidenta Pellegriniho zakladateľ a riaditeľ Galérie Babka v srbskej Kovačici Pavel Babka. Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR dostali choreograf a pedagóg Emil Tomáš Bartko a vydavateľka Mária Reháková. Pribinov kríž III. triedy obdržala Elena Zimová za charitatívne aktivity v meste Zvolen v občianskom združení Srdce na dlani pod Pustým hradom.

