Minister Šutaj Eštok musí skončiť, prípad policajnej brutality v Košiciach je špička ľadovca, tvrdí SaS (video)

Prípad brutality policajta v Košiciach je špička ľadovca, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) musí skončiť. Vyhlásila to strana Sloboda a solidarita (SaS), ktorá nevidí za incidentom na policajnej stanici v Košiciach zlyhanie jednotlivca, ale systému.

Druhý príslušník nemá čo robiť v službe

Vysvetľovanie, ktoré predviedli na branno-bezpečnostnom výbore minister vnútra a policajný prezident Ľubomír Solák považujú poslanci Mária Kolíková (SaS) a Juraj Krúpa (SaS) za nepochopenie závažnosti situácie.

„Minister Šutaj Eštok spomenul niekoľko prípadov zlyhaní policajtov. Nepochopil však, že sú diametrálne odlišné od toho, ktorý sa stal v Košiciach. Teraz došlo k excesu zo strany príslušníka policajného zboru, ktorý počas služby zneužil svoje postavenie a použil brutalitu voči zadržanému a následkom toho zomrel človek. Je to zásadne iná situácia, ako prípady, ktoré nesúviseli so zákrokom a udiali sa mimo služby. Už len to, že tomuto minister nerozumie, je vážny dôvod na odstúpenie z funkcie,“ uviedla Kolíková. Poslankyňa ako problém vidí aj nejasný postoj voči druhému príslušníkovi, ktorý bol pri zákroku.

„S poslancom Tiborom Gašparom (Smer-SD) sme sa zhodli, že tento príslušník nemá čo ďalej v službe robiť, pretože bol aktérom zásahu,“ dodala Kolíková s tým, že tento policajt bol v službe a videl druhého príslušníka zboru, ako používa násilie a zneužíva svoje postavenie, no napriek tomu nezasiahol.

Systémová chyba

Krúpa doplnil, že sa incident snažia predať ako individuálne zlyhanie. Ako však upozornil, toto sú prípady, ktoré sa opakujú. „Ide o špičku ľadovca. Som presvedčený, že sa bavíme o systémovej chybe,“ vyhlásil Krúpa.

„Policajti k obeti privolali záchranku, spísali zápis, že osoba pred nimi utekala a spadla. Až pitva ukázala, že človek zomrel na následky policajného násilia a bolo spustené vyšetrovanie. Koľko je takých prípadov v zbore, keď sa policajti kryjú pri násilí na zadržanom, obvinenom?,“ dodal poslanec s presvedčením, že keby nedošlo k úmrtiu, tak by sa verejnosť o incidente nedozvedela.

Minister Šutaj Eštok si mal protirečiť

Podľa Krúpu si minister vnútra protirečil na tlačovej besede. „Na výbore povedal, že pravidelnejšie psychologické previerky je komplikované robiť, keďže zbor má 20-tisíc príslušníkov. Médiám tvrdil, že práve psychologické previerky budú jedným zo systémových riešením. Nič konkrétne na stole nemajú. Máme systémový problém a nikto sa mu nechce venovať,“ doplnil Krúpa. Podľa poslanca je za nárastom policajnej brutality viacero faktorov. Ako podotkol, krádeže sa stávajú bežnou vecou, ktorá zaťažuje policajný zbor viac a viac.

„Stúpajú štatistiky priestupkov, zároveň máme nízke počty policajtov, ktorí majú množstvo nadčasov a sú frustrovaní. Musia pravidelne vybiehať práve s podobným priestupkom, ako pri tejto obeti,“ vymenoval Krúpa.

Zlyhanie v prípade druhého policajta

Podľa hnutia Slovensko sa na Slovensku nežije pokojnejšie či bezpečnejšie ani ľuďom, ani samotným policajtom. „Žiadame prezidenta Policajného zboru aj ministra vnútra o vyvodenie zodpovednosti za systémové zlyhanie,“ vyhlásilo hnutie s tým, že policajt v žiadnom prípade nemal dobiť človeka a ide o individuálne zlyhanie policajta.

„Závažnejšie však je, že vedľa tohto policajta pri incidente stál jeho kolega, ktorý mal na rukách tiež navlečené taktické rukavice – ktoré nepatria do výbavy policajta na obvodnom oddelení a v súčasnosti je v postavení svedka a je stále v službe. Toto je neprípustné a mal byť už dávno vyvodený voči nemu personálny postih,“ doplnilo hnutie a podotklo, že policajný prezident ani nevedel, že takýto paragraf existuje. Následne na tlačovej besede povedal, že budú vyvodzovať personálnu zodpovednosť voči tomuto policajtovi.

„Policajný prezident sa teraz zobudil a po tom, ako policajt bol po skutku v službe niekoľko dní ide vyvodzovať personálnu zodpovednosť? Ako je možné, že ho nechali v službe? Toto je systémové zlyhanie, za ktoré by mal niesť zodpovednosť prezident policajného zboru a minister vnútra, ktorý je priamo zodpovedný za činnosť policajného prezidenta by ho mal vo vyvodení zodpovednosti nasledovať,“ uzavrel bývalý minister vnútra Roman Mikulec.