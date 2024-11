Liberáli zbierajú podpisy na odvolanie Šutaja Eštoka. Pripisujú mu zodpovednosť za policajné násilie v Košiciach (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) začína zbierať podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom odvolávania ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Dva prípady policajnej brutality v Košiciach sú podľa liberálov ďalším dôkazom jeho zlyhaní a nezáujmu o rezort.

Predseda strany SaS Branislav Gröhling vyjadril ľútosť nad smrťou obete policajného násilia v Košiciach. Poukázal na to, že už pred piatimi mesiacmi bola v Košiciach zadržaná osoba zbitá a týraná policajtmi.

Signál, že šikana a zneužívanie moci sú v poriadku

„Ide o obrovské zlyhanie časti Policajného zboru a ministra Šutaja Eštoka. Keď budeme hodnotiť pôsobenie ministra v rezorte vnútra, spomenieme si len na to, ako šikanoval a urážal policajtov, ako policajti masívne odchádzali z Policajného zboru, ako obhajoval zločincov a znižovanie trestov, ako šikanoval študentov za karnevalové masky,“ povedal Gröhling v Košiciach. Svojím správaním podľa neho minister vysiela signál, že šikana a zneužívanie moci sú v poriadku.

„Je najvyšší čas, aby sa tento človek odpratal z tejto funkcie, pretože tie výsledky, ktorými sa on môže za rok prezentovať, sú naozaj žalostné a úbohé. Matúš Šutaj Eštok je jeden arogantný babrák, ktorý nie je schopný si uvedomiť, čo je to politická zodpovednosť,“ uviedol poslanec za SaS Juraj Krúpa.

Vyvodenie politickej zodpovednosti

Minister by mal podľa SaS vyvodiť politickú zodpovednosť za to, že policajt v Košiciach počas služby 5. novembra spôsobil osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici podľahla. Krúpa zdôraznil, že nestačí len nahrať k tomu videjko a tým to minister pokladá za vybavené. Podľa neho by mal Šutaj Eštok za svoje mnohé zlyhania odstúpiť.

Ako príklad zo zahraničia uviedol, že v Srbsku teraz abdikoval minister, pretože prijal politickú zodpovednosť za nešťastie, ktoré sa stalo na stanici v Novom Sade. V Policajnom zbore po nástupe ministra Šutaja Eštoka narastá podľa Krúpu frustrácia, policajti dávajú výpovede.

„Minister sa venuje napríklad detskému karnevalu namiesto toho, aby riešil stupňujúce sa násilie na uliciach a rozpadajúcu sa políciu. Rieši Babiša, rieši kamery do škôl, o ktorých máme už teraz jasné pochybnosti, ale nerieši kamery policajtom,“ poukázal poslanec a dodal, že od roku 2013 a policajného násilia v Moldave nad Bodvou Ficove vlády tento problém neriešia.

Dankova nehoda aj atentát na Fica

Šutaj Eštok podľa SaS pochybil, keď nehodu Andreja Danka (SNS) zamietol pod koberec, ako aj pri vyvodzovaní zodpovednosti v súvislosti s atentátom na Roberta Fica (Smer-SD).

„Mesiace tvrdil, že k žiadnemu zlyhaniu neprišlo, až kým prišiel so správou na brannobezpečnostný výbor, kde vlastne potvrdil, že k zlyhaniu došlo. Aká bola vyvodená zodpovednosť? Voči jednému ochrankárovi? Toto je vyvodenie politickej zodpovednosti?“ pýtal sa Krúpa.

Skonštatoval, že Smer, Hlas a SNS urobili zo Slovenska krajinu, v ktorej sa oplatí kradnúť a potom dovolia, aby za krádež alkoholu zomrel človek v rukách bezpečnostných zložiek štátu. Mimoriadny brannobezpečnostný výbor bude už vo štvrtok 14. novembra. Krúpa podľa svojich slov verí, že Šutaj Eštok nebude zbabelý, postaví pred výbor a verejnosť a vysvetlí zlyhania v Policajnom zbore. SaS kritizuje aj nečinnosť policajného prezidenta Ľubomíra Soláka.

Policajný prezident ako Kolumbova žena

„Videl niekto policajného prezidenta alebo je ako Kolumbova žena? Vie sa vôbec vyjadriť k niečomu, čo sa deje u neho v Policajnom zbore?“ dodal Krúpa.

Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková povedala, že ak nie je pochýb o zlyhaní policajtov, minister musí prebrať politickú zodpovednosť. Pripomenula, že ako ministerka spravodlivosti bola často vyzývaná k vyvodeniu politickej zodpovednosti pri tragédii generála Milana Lučanského. Tá vyvodená bola, odstúpil šéf väzenstva.

„Dodnes sa nijakým spôsobom nepreukázalo, že by niekto vo väzenstve pochybil. Naopak, z vyšetrovaní vyplýva, že došlo k úmrtiu bez cudzieho zavinenia. Teraz nie sú pochybnosti, že došlo k policajnej brutalite. Kde je vyvodenie politickej zodpovednosti?“ pýta sa Kolíková.