KDH kritizuje situáciu v polícii, požaduje okamžité opatrenia a vyvodenie zodpovednosti po smrti zadržaného (video)

V prípade policajného násilia v Košiciach musí prísť vyvodenie politickej zodpovednosti. Na tlačovom brífingu to uviedol poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) František Majerský. Dodal, že ak by bola táto téma v parlamente, kresťanskí demokrati by hlasovali za.

Uviedol tiež, že o tom budú diskutovať s ostatkom opozície. Tlačový brífing sa konal po rokovaní výboru pre obranu a bezpečnosť, ten bol zvolaný kvôli prípadu policajta, ktorý v Košiciach dobil zadržaného muža, ktorý na následky zranení zomrel.

Vyvodenie politickej zodpovednosti

Poslankyňa KDH a členka výboru Andrea Turčanová ocenila, že výboru sa zúčastnili aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), policajný prezident Ľubomír Solák a aj šéf Úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian. Zdôraznila, že Úrad inšpekčnej služby postupoval veľmi dôkladne, s cieľom objasniť situáciu.

„Musíme skonštatovať, že policajti, tým, že ich je málo a robia veľa nadčasov, sú frustrovaní a takéto správanie podľa nej nie je ojedinelé v Policajnom zbore. Budeme žiadať systémové zmeny,“ zdôraznila.

Poslanec Majerský za zarážajúce označil, že ďalší policajný príslušník sa skutku prizeral a dosiaľ pracuje v PZ a nebola voči nemu vyvodená zodpovednosť. Od policajného prezidenta i ministra žiadal konanie v tejto záležitosti, a tiež vyvodenie politickej zodpovednosti. Šutaja Eštoka vyzval aj na hľadanie systémových opatrení.

Kamery problém so psychikou nevyriešia

Na výbore podľa Majerského nebolo vysvetlené, prečo druhý policajt, ktorý bol pri čine prítomný, ostal v práci. Motív činu je podľa poslancov predmetom vyšetrovania, obvinený muž odmietol vypovedať. Minister vnútra Šutaj Eštok podľa Majerského spomenul opatrenia v podobe kamier, ktoré by primárne mali byť použité na východe Slovenska.

„Podľa mňa to nevyrieši ten problém, ktorý máme,“ vraví Majerský. Podotkol, že bude dobré, že policajti budú kontrolovaní, dodal ale to nevyrieši systémovo problém so psychikou policajných príslušníkov. Poslanci za KDH spomínali aj problém s frustráciou policajtov. Pripisujú to podstavu v Policajnom zbore a množstvu nadčasov, pripomenuli tiež, že ide o prácu, kde sú policajti v kontakte s násilím či nešťastím. To sa podľa nich musí prejaviť aj na psychickej stránke.

„Na výbore sme hovorili aj o tom, že by bolo dobré, ak by súčasťou pravidelných preventívnych prehliadok boli aj psychotesty a psychologická pomoc,“ povedala Turčanová.

Dotyční policajti mali do záznamu uviesť mylnú informáciu

Poslankyňa uviedla, že Úrad inšpekčnej veci začal vo veci konať hneď po tom, ako dostal po pitve informáciu o tom, že ide o násilnú smrť. Malo sa tak stať 7. novembra. Reagovala tak na otázky týkajúce sa časového okna medzi skutkom a zadržaním podozrivého policajta. Úrad inšpekčnej služby spolu s košickými kukláčmi zadržal dvoch policajtov z jedného z košických obvodných oddelení 11. novembra, skutok, po ktorom poškodený zomrel, sa stal 5. novembra. Majerský ozrejmil, že dotyční policajti mali do záznamu uviesť mylnú informáciu.

„V správe uviedli, že tento človek sa šmykol a spadol sám,“ vysvetlil s tým, že toto spôsobilo problém a konanie v prípade spustil až výsledok pitvy. Úrad inšpekčnej služby podľa neho postupoval tak, ako mal. Obvinený policajt mal byť ešte jeden deň v službe a následne mal voľno, no podľa Majerského slov bol monitorovaný Úradom inšpekčnej služby. Dodal, že tento muž sa snažil ovplyvňovať svedkov.

„Dokonca bol v danej prevádzke a snažil sa dostať ku kamerovým záznamom, čo mu nebolo umožnené,“ hovorí poslanec. Obvinený mal zosnulého muža biť s nasadenou taktickou rukavicou do tváre.