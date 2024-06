Kvalita, ktorá dobyla Európu. Slovenskí producenti vlani vyviezli vďaka BILLA tovar za 60 miliónov eur

Stopercentná ovčia bryndza v obchodoch na Pobaltí či slovenské maslo v bulharských regáloch. Spoločnosť BILLA v rámci svojich privátnych značiek exportuje do zahraničia produkty slovenských dodávateľov, čím rozširuje našu kvalitu do sveta. Len v roku 2023 išlo o tovar v hodnote približne 60 miliónov eur, čo predstavuje 1,2 % z celkového minuloročného vývozu agrovýrobkov zo Slovenska.

Foto: BILLA

O tom, že potraviny slovenských producentov sú chutné, čerstvé, poctivé a kvalitné, niet pochýb. Aj preto je o ne medzi zákazníkmi veľký záujem. A to nielen medzi tými slovenskými. Spoločnosť BILLA vyváža pod svojimi privátnymi značkami výrobky zo Slovenska do viacerých krajín Európy a našim dodávateľom tak pomáha presadiť sa v zahraničí. „Slovenské výrobky exportujeme do sesterských krajín nášho materského koncernu REWE Group, ako sú Česko, Bulharsko, Rakúsko či Litva. V širokej európskej ponuke majú produkty zo Slovenska rozhodne čo ponúknuť a na medzinárodných trhoch sú mimoriadne konkurencieschopné. Zahraniční zákazníci si ich obľúbili najmä pre vysokú kvalitu a skvelú chuť,“ povedal Juraj Hovan, vedúci oddelenia nákupu BILLA Slovensko.

Hodnota výrobkov pôvodom zo Slovenska, ktoré sa vďaka BILLA v uplynulom roku dostali do európskych obchodov, predstavuje približne 60 miliónov eur. To tvorí až 1,2 % z celkového vývozu slovenských agropotravinárskych výrobkov za rok 2023, ktorý bol viac ako 5 miliárd eur. „Pod našimi vlastnými značkami Clever, BILLA či BILLA Premium vyvážame zo Slovenska predovšetkým kvalitné mliekarenské produkty, ako napríklad maslo, syry z kravského mlieka alebo tradičnú stopercentnú ovčiu bryndzu,“ vysvetľuje Juraj Hovan. Z nepotravinového sortimentu spoločnosť do zahraničia exportuje najmä papierenské produkty od tunajších producentov.

Foto: BILLA

Limity slovenských dodávateľov

Hoci objem slovenských produktov vyvážaných na európske trhy BILLA z roka na rok zvyšuje, naráža na kapacity domácich dodávateľov. Tí v mnohých prípadoch nie sú schopní pokryť zvýšený dopyt po svojich tovaroch. „Príčiny sú rôzne, od výrobných a kapacitných možností slovenských producentov, farmárov a dodávateľov cez výšku dotácií na rozširovanie produkcie až po nedostatok pracovníkov,“ hovorí Juraj Hovan. Platí však, že pre BILLA je prioritou zásobovať slovenskými potravinami svoje tuzemské predajne, a až následne, ak je to kapacitne možné, ich ponúkať v zahraničí. Napriek prekážkam BILLA hľadá cesty, ako dostať produkty slovenských farmárov k zákazníkom. „Neustále rozširujeme spoluprácu aj s menšími, lokálnymi producentmi, ktorí zásobujú napríklad čerstvým ovocím a zeleninou len dve či tri naše prevádzky. Zákazníci nájdu v našich predajniach celoročne výrobky od desiatok slovenských dodávateľov, a v súčasnosti sa toto číslo ešte zvyšuje. Počas letnej sezóny má totiž až do 80 % čerstvého ovocia a zeleniny v našom sortimente pôvod zo Slovenska,“ uzatvára Juraj Hovan.

