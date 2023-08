Kto by sa stal prezidentom po Čaputovej? Víťaz prieskumu má iné plány a reálnu šancu zabojovať o palác má aj Žilinka

Voliči by v prezidentských voľbách najviac dôverovali Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD), ktorého by určite volilo 12 percent respondentov a pre 25 percent by bol jedným z favoritov.

Nasleduje Robert Fico (Smer-SD), ktorého by volilo 13 percent opýtaných a pre 20 percent by bol jedným z kandidátov, tretiu priečku zaujal bývalý diplomat Ivan Korčok, ktorého by určite volilo asi jedenásť percent opýtaných a pre ďalšiu pätinu voličov by bol jedným z kandidátov.

Pellegrini má iné ambície

Prieskum uskutočnila agentúra Ipsos pre Denník N v období od 17. júla do 21. júla na vzorke 1 005 respondentov. Tí boli oslovení formou online dotazníka.

Víťaz potenciálnych augustových prezidentských volieb Pellegrini však v júni oznámil, že nemá ambíciu stať sa prezidentom, radšej sa vidí v exekutívnej ako reprezentatívnej funkcii. Najviac podporovateľov má u voličov jeho strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), 45 percent by ho volilo určite a 40 percent zvažovalo.

Prijateľný by bol aj pre priaznivcov strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), 15 percent by mu dalo určite hlas, zvažovalo by ho ďalších 45 percent. Voliči hnutia Sme rodina by taktiež siahli vo voľbách po Pellegrinim – štvrtina určite a o niečo menej by ho zvažovalo.

Čaputová pomohla Korčokovi

Svoju kandidatúru na prezidenta zatiaľ neohlásil ani predseda Smeru-SD Fico, témou prezidentských volieb sa chcú zaoberať až po septembrových parlamentných voľbách.

Prieskum naznačil, že ku Korčokovi sa v auguste naklonila väčšia časť voličov ako v marci. Zdá sa tak, že niektorí potenciálni voliči súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá sa rozhodla nekandidovať a nepriamo vyjadrila Korčokovi podporu, sa priklonili k bývalému slovenskému diplomatovi.

Korčoka by určite volilo 40 percent priaznivcov Progresívneho Slovenska a ďalších 30 percent by ho zvažovalo, taktiež tretina voličov strany Sloboda a Solidarita a zvažovalo by ho 15 percent, ale aj pätina voličov hnutia OĽaNO a priatelia a pre ďalších 30 percent by bol vo výbere kandidátov.

Bývalý diplomat by podľa prieskumu získal podporu aj u voličov Kresťanskodemokratického hnutia, Aliancie a Hlasu-SD – približne 15 percent z nich a pre ďalšiu pätinu by bol prijateľným kandidátom.

Šancu by mali aj Žilinka či Harabin

Reálnu šancu zabojovať o post prezidenta by mal podľa respondentov aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorého by volilo osem percent opýtaných a pre 14 percent by bol jedným z kandidátov.

Prvú päťku uzatvára bývalý sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorý dosiahol sedem percent dôvery voličov a pre 14 percent by bol jedným z kandidátov.

V druhom kole prezidentských volieb by Korčok neuspel proti Pellegrinimu, predsedovi Hlasu-SD by dôverovalo vyše 33 percent a Korčokovi takmer 30 percent voličov. Podľa údajov z prieskumu by však Korčok mohol v druhom kole poraziť Fica. Bývalý diplomat by získal 35 percent hlasov a Fico necelých 30 percent.

Korčok by vyhral aj v hypotetickom súboji so Žilinkom či Harabinom.