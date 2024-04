Ukrajina stiahla americké tanky Abrams z frontu, bojové podmienky sa značne zmenili

Ukrajina presunula tanky Abrams M1A1, ktoré jej poskytli Spojené štáty, z frontových línií. Z časti sú za tým ruské útoky dronmi, ktoré sťažujú využitie tankov bez detekcie. Agentúre The Associated Press (AP) to povedali dvaja americkí vojenskí predstavitelia, ktorí si priali zostať v anonymite.

Kyjev žiadal o stroje mesiace

Spojené štáty v januári 2023 sľúbili, že na Ukrajinu pošlú 31 tankov Abrams po tom, ako Kyjev mesiace žiadal o tieto stroje s tým, že sú kľúčové pre jeho schopnosť preraziť ruské línie.

Bojové podmienky sa však odvtedy značne zmenili všadeprítomným používaním ruských sledovacích a bojových bezpilotných lietadiel, ktoré sťažili Ukrajine ochranu tankov, keď ich rýchlo detegujú a robia z nich tak terče útokov. Päť z týchto 31 tankov už Ukrajina stratila v dôsledku ruských útokov.

Drony sú veľkou hrozbou

Šírenie dronov na ukrajinskom bojisku znamená, že „neexistuje otvorené priestranstvo, po ktorom by ste mohli prejsť bez strachu z odhalenia,“ skonštatoval vo štvrtok vysokopostavený predstaviteľ obrany.

Tanky zatiaľ presunuli z frontových línií a USA budú spolupracovať s Ukrajincami na obnovení taktiky, povedal podpredseda zboru náčelníkov štábov admirál Christopher Grady a tretí predstaviteľ obrany, ktorý tento krok potvrdil pod podmienkou anonymity.

Jeden z nemenovaných predstaviteľov poukázal aj na to, že hoci drony predstavujú veľkú hrozbu, Ukrajinci tiež nezaviedli taktiky, vďaka ktorým by bolo využitie tankov efektívnejšie.