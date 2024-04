Dotknime sa spolu hviezd! Vďaka rodičom Deutsche Schule má Bratislava svoju prvú hvezdáreň

Dňa 25. apríla 2024 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie hvezdárne, ktorá sa nachádza na streche budovy Deutsche Schule Bratislava na Bárdošovej ulici. Vďaka tomuto projektu sa rozšíria možnosti vzdelávania v oblasti astronómie a prírodných vied v spolupráci s renomovanými odbornými lektormi. Projekt v hodnote 200 000 EUR realizovalo Predstavenstvo školského združenia. Prvými návštevníkmi hvezdárne budú žiaci školy, predpokladaný termín sprístupnenia verejnosti je naplánovaný na jeseň 2024.

Vybudovanie hvezdárne sa podarilo vďaka úsiliu rodičov detí, ktoré navštevujú Deutsche Schule Bratislava (DSB). Nie je to však ich prvá skúsenosť s astronómiou. Na palube rakety Falcon 9, v rámci misie Transporter 9, spoločnosti Space X, sa v novembri 2023 vydala z Kalifornie na obežnú dráhu Zeme 3. slovenská a svetovo unikátna prvá „rodinná“ družica VERONIKA. Je pomenovaná po žiačke školy a satelit má na sebe vygravírovanú plaketu s nápisom Deutsche Schule Bratislava. Základňová stanica bude neskôr inštalovaná na škole. Hvezdáreň je jedinou v Bratislave a preto škola chce, aby ju využívala aj široká verejnosť.

Ambasádorom DSB-Observatória je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Pri príležitosti jeho otvorenia povedal: „Som nesmierne rád, že prestane platiť pravidlo, že Bratislava je jediným hlavným mestom v Európe, ktoré nemá svoju hvezdáreň určenú pre verejnosť. V súčasnosti je Slovenská republika asociovaným členom Európskej kozmickej agentúry a to nám dáva možnosť aktívne sa zapájať do jej programov. Tomu sa začínajú prispôsobovať aj naše školy a otvárajú nové študijné odbory. Takže som presvedčený, že táto hvezdáreň otvorí a naštartuje cestu nielen študentom tejto školy, ale aj ostatným, aby sme sa mohli aktívne zapojiť do týchto programov a začať prinášať spoločnosti vyššiu pridanú hodnotu, na ktorú tak dlho čakáme“. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý sa tiež zúčastnil stretnutia pri príležitosti otvorenia hvezdárne, sa vyjadril, že: „Vesmír je niečo tajomné, neznáme, no zároveň úžasné. Detská predstavivosť je rovnako ako vesmír – nekonečná. Ak teda dáme deťom možnosť túto fantáziu rozvíjať, vzbudíme v nich ešte väčšiu predstavivosť, túžbu po spoznávaní a objavovaní. Veď napokon aj tie najodvážnejšie projekty dobývania vesmíru sa najskôr zrodili v predstavách a fantázii. A nakoniec sa ich podarilo aj skutočne zrealizovať. Dodnes z toho všetci ťažíme, aj pri bežných veciach, ktoré v dennom živote už považujeme za samozrejmé. A pritom za všetky vďačíme za niekoho fantáziu a túžbu po objavovaní.”

Foto: Deutsche Schule Bratislava

K ďalším pozvaným hosťom patrili kultúrny attaché Veľvyslanectva SRN Stefan Kruschke, riaditeľka Rakúskeho kultúrneho fóra Sandra Diepenseifen, riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne Marián Vidovenec, riaditeľ Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Tomáš Dobrovodský.

Nová hvezdáreň bude určená pre astronomický klub a jeho členov, deti a mládež, študentov univerzity a verejnosť. Výška investície dosiahla sumu 200 000 EUR a výstavbu sa podarilo zrealizovať v priebehu jedného roka. Finančné prostriedky poskytli formou rôznych zbierok sponzori a rodičia. Kapacita kupoly s priemerom 5m je 20 osôb. V typicky okrúhlej kupole hvezdárne sa nachádzajú dva teleskopy. Jeden na nočné pozorovanie s priemerom objektívu 406mm a druhý na pozorovanie Slnka s priemerom objektívu 70 mm, so špeciálnym Hα filtrom.

Škola plánuje organizovanie rôznych prednášok v spolupráci s univerzitami či inými odborníkmi v oblasti astronómie. Hvezdáreň bude plniť nielen vzdelávaciu funkciu, ale aj zábavnú a spoločenskú. Napríklad bude možné spojiť nočné pozorovanie hviezd s prespávaním pre žiakov školy, či organizovať malé komorné eventy a vzdelávacie teambuildingy. Partnerom pri prevádzkovaní hvezdárne bude občianske združenie Slovenské planetáriá.

Informačný servis