Voľby by vyhral Smer, OĽaNO aj Demokrati sú mimo parlamentu a SNS je nad piatimi percentami

V prípade, že by sa parlamentné voľby konali posledný júlový víkend, vyhrala by ich strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 19,9 percenta hlasov.

SaS a Republika sú tesne pri sebe

Na druhom mieste by sa umiestnilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) s 16,4 percentom voličov a prvú trojku uzatvára strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) s 15,2 percentom hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v období od 24. júla do 28. júla zrealizovala agentúra AKO pre TV Joj na vzorke tisíc respondentov.

Na štvrtej priečke sa podľa prieskumu umiestnilo hnutie Republika so ziskom 6,7 percenta. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dosiahla 6,6 percenta, hnutie Sme rodina 6,1 percenta a do Národnej rady SR by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so šiestimi percentami a taktiež Slovenská národná strana (SNS) s 5,8 percentom voličov.

OĽaNO a priatelia potrebujú sedem percent

Do parlamentu by sa nedostala koalícia hnutia OĽaNO a priatelia so ziskom 6,7 percenta, keďže koalícia potrebuje získať minimálne sedem percent hlasov.

Pod piatimi percentami sa umiestnila strana Aliancia (2,2 percenta), Demokrati (2,2 percenta), Modrí, Most-Híd (1,5 percenta), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (1,2 percenta) a Maďarské fórum (0,9 percenta). Z prieskumu tak vyplýva, že strana Smer-SD by v Národnej rade SR obsadila 36 kresiel, PS 30 a Hlas-SD 28 kresiel. Zhodne po 12 kresiel by sa ušlo Republike a SaS, 11 by bralo Sme rodina a KDH. Zvyšných 10 by patrilo SNS.

Takmer 67 percent respondentov zároveň uviedlo, že rozhodne pôjde voliť a takmer 13 percent opýtaných sa na voľbách neplánuje zúčastniť. Bezmála 17 percent voličov ešte nie je rozhodnutých a tri percentá voličov odmietlo odpovedať.