Aké by boli výsledky volieb v krajoch? V štyroch by vyhral Smer a v Bratislavskom jednoznačne progresívci

Voliči, ktorí majú ukončenú základnú školu a učňovské vzdelanie bez maturity by najčastejšie volili stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) – 23 percent, nasleduje Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) – 22 percent a koalíciu hnutia OĽaNO a priatelia – deväť percent.

Kto najviac volí stranu Aliancia?

Voliči s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou by si v parlamentných voľbách vybrali taktiež stranu Smer-SD – 21 percent, ďalej hnutie Progresívne Slovensko (PS) – 19 percent a Hlas-SD by volilo desať percent týchto voličov.

Účastníci volieb s vysokoškolským vzdelaním by si najčastejšie zvolili PS – 27 percent, Smer-SD – 14 percent a Hlas-SD – 12 percent. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v období od 24. júla do 28. júla zrealizovala agentúra AKO pre televíziu Joj na vzorke tisíc respondentov.

Voliči maďarskej národnosti by najčastejšie volili stranu Aliancia – 29 percent, Hlas-SD – 11 percent a Modrých, Most-Híd – 11 percent voličov.

Výsledky volieb v jednotlivých krajoch