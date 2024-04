Nerobte si zo mňa woodoo bábiku a nešírte svinstvá, Žilinka sa pre výroky o generálnej prokuratúre pustil do Remišovej (video)

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa počas Hodiny otázok v Národnej rade SR dôrazne ohradil voči výrokom poslankyni Veroniky Remišovej (Za ľudí) na adresu Generálnej prokuratúry. Uviedol, že ide doslova o „svinstvo“, a aby si z neho nerobili „woodoo bábiku“ či „boxovací pytel“.

„Ja si od vás vyprosujem, aby ste po verejnosti šírili, že som ja voči ktorémukoľvek prokurátorovi Slovenskej republiky postupoval z pomsty. Šírili ste to verejne, šírili ste to opakovane, neviem na základe čoho ste takéto, to je doslova svinstvo, šírili,“ povedal rozhorčene Žilinka.

Nepichajte do mňa ihličky

Zároveň ubezpečil, že vždy konal a postupoval v súlade so zákonom a na základe najlepšieho svedomia a vedomia. Požiadal tiež, že ak niekomu spôsobujú jeho rozhodnutia vrásky na čele, aby si to neventiloval verejne.

„Nerobte si zo mňa woodoo bábiku a nepichajte do mňa svoje ihličky. Nie som pre vás a ani pre nikoho nejaký boxovací pytel, do ktorého si kedykoľvek ktokoľvek udrie len preto, že nesúhlasí s postupmi alebo s rozhodnutiami, či mojimi, alebo mojich podriadených,“ pokračoval Žilinka s tým, že tieto výroky bude posudzovať ako hrubý politický útok na generálneho prokurátora.

Pomýlil si miesto

Opozičná poslynkyňa Remišová na jeho vystúpenie v Národnej rade SR zareagovala, že si pomýlil miesto, kde stojí.

„Tu stojíte na mieste, kde máte odpovedať na otázky poslancov. Toto nie je vaša tlačová konferencia. Keď si chcete usporiadať tlačovú konferenciu, nech sa páči, usporiadajte si ju, ale tu ste na to, aby ste poslancom odpovedali na otázky,“ dodala Remišová.