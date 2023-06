Korčok patrí podľa politológa medzi dôstojných nástupcov Čaputovej, kandidatúru zvažuje aj druhý exminister

Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok patrí medzi tých, ktorí by mohli byť dôstojným nástupcom prezidentky Zuzany Čaputovej. Myslí si to politológ Tomáš Koziak. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol, pokiaľ Korčok ohlási kandidatúru, bude patriť medzi tých najvýznamnejších favoritov prezidentských volieb. Taktiež si vie predstaviť, že by ich aj vyhral.

„Všetko bude závisieť od toho, či prezidentskú kandidatúru predsa len príjme, a či dokáže voľby vyhrať. Je možné, že pravicové politické strany postavia viacero kandidátov a voľba sa roztriešti,“ vysvetlil.