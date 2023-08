Kollár: Idem do volieb preto, aby som bojoval za niečo, nie proti niekomu

Je smutné, ak niekto ide kandidovať v parlamentných voľbách z dôvodu, aby porazil predsedu strany Smer – sociálna demokracia Roberta Fica či predsedu strany Hlas – sociálna demokracia Petra Pellegriniho.

Ako ďalej uviedol predseda hnutia Sme rodina a šéf parlamentu Boris Kollár, do volieb nejde s týmto zámerom, podľa vlastných slov sa na to môže vykašľať.

„Idem do volieb preto, aby som bojoval za niečo, nie proti niekomu. Ja chcem pomôcť ľuďom s cenami potravín, so strechou nad hlavou, s pôžičkami. Ja sa môžem vykašľať na to, či má Fico päť, osem alebo 30 percent,“ povedal Kollár.