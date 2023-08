Voľby by vyhral Smer, SNS má viac percent ako Sme rodina a OĽaNO je nad siedmimi

Ak by sa parlamentné voľby konali počas najbližšieho víkendu, zvíťazila by v nich strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 19,2 percenta.

Na druhom mieste by sa umiestnilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas dalo 17,8 percenta voličov. Prvú trojku uzatvára strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorú by volilo 15 percent voličov.

Celkovo by sa do Národnej rady (NR) SR dostalo deväť politických subjektov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj.

Do parlamentu by išlo aj OĽaNO

Prieskum bol realizovaný v dňoch 7. až 14. augusta, na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov, ktorým bola položená otázka: „Skúste si prestaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali už teraz najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“. Respondentom bol predložený zoznam všetkých kandidujúcich subjektov, mohli si vybrať len jednu možnosť.

Štvrtú priečku obsadila koalícia OĽaNO a priatelia, ktorú by volilo 7,2 percenta opýtaných, a teda by sa dostala do parlamentu, keďže by prekročila sedempercentné kvórum pre koalície.

Do zákonodarného orgánu by sa dostala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 6,6 percenta, hnutie Republika, ktorému by svoj hlas odovzdalo 6,3 percenta voličov, a tiež Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré by vo voľbách podporilo 6,2 percent respondentov.

Demokrati majú 2,9 percenta

Brány zákonodarného orgánu by prekročila aj Slovenská národná strana (SNS), s podporou 5,9 percenta voličov a hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 5,7 percenta opýtaných. Pred bránami parlamentu by ostali Demokrati, ktorí by získali 2,9 percenta voličských hlasov, Aliancia, ktorú by podporilo 2,5 percenta voličov a s volebným ziskom 2,1 percenta by sa do NR SR nedostali ani Modrí, Most – Híd. Ostatné politické subjekty by získali menej než jedno percento hlasov.

Strana Smer-SD by v NR SR získala 32 mandátov. Progresívci by so svojím volebným ziskom obsadili o dve kreslá menej, teda 30. Hlasu by pripadlo 25 miest v parlamente a koalícia OĽaNO a priatelia by získala 12 mandátov. Strana SaS a hnutie Republika by v zákonodarnom orgáne obsadili zhodne po jedenásť postov. Taktiež zhodne, po desať mandátov, by mali SNS a KDH a posledných deväť miest v NR SR by pripadlo hnutiu Sme rodina.

Ak by sa parlamentné voľby konali počas najbližšieho víkendu, 75,9 percenta respondentov deklarovalo, že by sa na nich zúčastnilo. Desať percent opýtaných by voliť nešlo a 12,3 percenta nevedelo, či by sa na voľbách zúčastnilo. Na otázku nechcelo odpovedať 1,8 percenta účastníkov prieskumu.