Fico je novodobý Mečiar a chce odstaviť vyšetrovateľov, tvrdia Demokrati a pripravili vlastné uznesenie (video)

Strana Demokrati pripravila vlastné uznesenie o tom, že šéf Smeru-SD Robert Fico konšpiruje a šíri klamstvá. Uznesenie predloží v pléne Národnej rady SR v prípade otvorenia mimoriadnej schôdze, ktorú zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na pondelok 21. augusta na návrh strany Smer-SD a nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu.

Fico je novodobý Vladimír Mečiar

Demokrati v piatok neúspešne žiadali o spoločné stretnutie s ďalšími demokratickými stranami, na ktorom by sa dohodli na spoločnom postupe na mimoriadnej schôdzi. Tvrdia, že Fico je novodobý Vladimír Mečiar a chce odstaviť nepohodlných vyšetrovateľov za to, že vyšetrujú jeho ľudí.

„Tu reálne hrozí, že v pondelok bude otvorená mimoriadna schôdza NR SR k štátnemu prevratu, ktorý sa deje v hlave Roberta Fica. Keby to nebolo vážne, je to smiešne,“ povedal poslanec Juraj Šeliga z Demokratov.

Poukázal na to, že situácia je mimoriadne vážna, keďže Fico chce, aby mu parlament posvätil, že politika bude stáť nad zákonom. Uznesením chce prikázať vláde, aby zasiahla do vyšetrovaní a postavila vyšetrovateľov NAKA mimo službu. Podľa Šeligu reálne hrozí, že sa nájde 76 poslancov na otvorenie schôdze.

„V Saske, v PS alebo v OĽaNO nevedia počítať? Kolegov sme dnes volali, pretože sme sa chceli na to pripraviť a v tomto boji ukázať silu. Ak má dnes niekto pocit, že má veľká percentá, a tým pádom sa nemusí baviť s nikým, je to chyba,“ skonštatoval.

Viaceré centrá zla

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď prirovnal Fica k expremiérovi Vladimírovi Mečiarovi. „Keď som si prečítal návrh, ktorý pripravil Fico, tak ak niekto pochyboval o tom, že Robert Fico je novodobý Vladimír Mečiar, toto je corpus delicti,“ vyhlásil.

Fico chce podľa neho „odpáliť“ vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú korupčné kauzy jeho ľudí. Naď je presvedčený, že na Slovensku sa otvorili viaceré centrá zla.

„Okrem Smeru, ktorý už poznáme, tu prišiel Danko so sumárom toho najhoršieho, čo našiel na ulici, okrem toho sú tu fašisti. Ak by sa to po voľbách spojilo do jedného centra zla, tak by naozaj na Slovensku hrozilo, že tu celé demokratické zriadenia bude zrušené,“ povedal Naď.