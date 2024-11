Veľká strata pre vedu: Skončila éra lode, ktorá odkryla tajomstvá Zeme?

Začiatkom leta roku 2024 vyplávala loď Joides Resolution na plavbu okolo súostrovia Svalbard. Táto loď však nebola len ďalšou vedeckou expedíciou. Po takmer štyroch desaťročiach unikátnych prieskumov na morskom dne, ktoré zásadne prispeli k nášmu pochopeniu krízy, tektonických platní, či dokonca pôvodu života na Zemi, bola táto plavba pravdepodobne jej poslednou. Čo táto strata znamená pre vedu a pre naše chápanie Zeme?

Zánik symbolu vedeckého pokroku

Joides Resolution je vo vedeckom svete pojmom. Jej misia znamenala prielom v oblasti oceánskeho výskumu, ktorý umožnil vedcom doslova „prevŕtať sa“ do histórie Zeme. Početné expedície zaistili údaje a vzorky, ktoré odhaľujú, ako sa menil svet. Na ich základe sme pochopili, ako sa pohybovali kontinenty, vznik i prehistorické podnebie, ktoré ovplyvňovalo vývoj života na Zemi. Napriek tomu mala byť dvojmesačná plavba okolo Svalbardu jej poslednou. Národná vedecká nadácia (NSF), americká agentúra, ktorá poskytla vedcom z Texaskej univerzity A&M finančné prostriedky na loď, totiž minulý rok oznámila, že neposkytne peniaze na vrtnú loď po septembri 2024. Bolo to vyhlásenie, ktoré šokovalo globálnu vedeckú komunitu.

Úloha Joides Resolution: Viac než len loď

Niektorí vedci hovoria o Joides Resolution ako o „ťažnom koni.“ Vďaka vŕtaniu do dna oceánu sa nám totiž odhalila tvoriť vrstva sedimentov ukladaných počas miliónov rokov. Každá ďalšia misia prináša nové poznatky o našej planéte. Loď tak napríklad poskytla údaje, ktoré nám pomáhajú pochopiť predchádzajúce klimatické zmeny a predpovedať budúce scenáre. „Zbaviť sa tohto ťažného koňa je zničujúce, pretože tieto údaje nemôžeme získať žiadnym iným spôsobom,“ hovorí Thomas Ronge, projektový manažér expedície Svalbard. „Strácame náš potenciál čítať historickú knihu klimatických zmien.“

Prečo je ukončenie financovania takouto závažnou správou? Vŕtanie na morskom dne je jedným z najnáročnejších a najdrahších spôsobov výskumu, no zároveň je nenahraditeľné. Sedimenty a vzorky hornín sú základom pre analýzu klimatických zmien, predikcie prírodných katastrof a pochopenie geologických procesov. Bez podobných lodí stratíme prístup k údajom, ktoré môžu zachrániť životy.

Prečo sú vzorky z morského dna výnimočné? Vrstvy sedimentov sa totiž hromadia pod vodou a nakoniec sa pod tlakom stanú horninou. Na rozdiel od súše, kde rôznorodé faktory menia pôdne zloženie nepredvídateľným spôsobom, vrstvy na morskom dne sa zvyčajne hromadia pravidelným tempom a zostávajú nedotknuté. Čím hlbšie vŕtame, tým viac môžeme ísť späť v čase.

Ako môže absencia Joides Resolution ovplyvniť vedu?

Už dnes vieme, že klimatické zmeny majú vážne dôsledky pre obývateľnosť našej planéty. Sedimenty z dna oceánu, ktoré zachytávajú niekoľko rokov klimatických zmien, sú kľúčom k pochopeniu, ako sa budú naše ekosystémy správať v budúcnosti. Adriane Lamová, vedkyňa, ktorá bola na poslednej expedícii lode, zdôraznila, že údaje z Joides Resolution majú vplyv na to, kde ľudia budú môcť žiť a akým spôsobom sa budú musieť prispôsobiť. Takže s každou „zatvorenou kapitolou“ sa aj naša schopnosť predvídať budúce udalosti stráca.

Americká Národná vedecká nadácia uviedla, že rozpočtové škrty boli potrebné kvôli rastúcemu nákladu na prevádzku lode a nedostatku partnerov ochotných podporovať financovanie. Akékoľvek ďalšie expedície boli finančne náročné, aj keď prínos pre vedcov je nespochybniteľný. Strata Joides Resolution neznamená len koniec vedeckého výskumu na západe, ale otvára dvere ďalším krajinám, ako je Čína, aby prevzali štafetu v tejto oblasti. Napríklad Čína v decembri 2023 spustila svoju prvú vrtnú loď Mengxiang, ktorá je vyspelejšia a pravdepodobne prevezme líderskú úlohu.

Je tu ešte nádej na záchranu lode?

Pre Joides Resolution možno stále existuje malá nádej. V júli bol predložený návrh zákona, ktorý žiada NSF, aby získala ďalších 60 miliónov dolárov na prevádzku lode počas aspoň troch budúcich misií. Podľa hovorcu kongresmana Michaela McCaula sú šance na schválenie „vysoké.“ Ak zákon neprejde, hrozí, že posádka, ktorá roky operovala na lodi, sa však rozptýli a so sebou si odnesie aj nezastupiteľné odborné znalosti.

Strata odbornosti je teda ďalší vážny problém. Ako poznamenal Thomas Ronge: „Stratili sme loď, čo je už teraz veľká rana. Najhoršia časť je však strata odbornosti.“ Ak si tí, ktorí majú know-how, nájdu nové zamestnania alebo odídu do dôchodku, bude trvať roky, kým sa opäť dosiahne rovnaká úroveň odbornosti. Je otázkou, či bude vôbec možné obnoviť rovnakú kapacitu a nadšenie pre výskum, ktoré charakterizovali expedície Joides Resolution.

Čo bude ďalej?

Veda je disciplínou, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje. Naša planéta a jej vývoj sa bez Joides Resolution nespomalí, no aj tak budeme nútení spoliehať sa na technológie a expertízy, ktoré ešte len vzniknú. Otázkou zostáva, či a kedy sa objaví nový projekt, ktorý umožní pokračovať v prieskume oceánskeho dna. Strata Joides Resolution je zásadnou ranou, no zároveň je výzvou, aby sme hľadali nové spôsoby, ako skúmať našu planétu.