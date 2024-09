Čo je ľadovec súdneho dňa a prečo je pre planétu nebezpečný

Thwaitesov ľadovec, často nazývaný „ľadovec súdneho dňa,“ je obrovský blok ľadu na západnej Antarktíde, ktorý predstavuje jedno z najväčších rizík pre globálnu klímu. Tento ľadovec je tak nebezpečný, že jeho úplné roztopenie by mohlo zvýšiť hladinu svetových oceánov o 3 metre, čo by znamenalo katastrofálne následky pre pobrežné mestá a komunity po celom svete.

Prečo je ľadovec súdneho dňa pre planétu nebezpečný

Od 90. rokov 20. storočia sa rýchlosť topenia Thwaitesovho ľadovca zvýšila osemnásobne. Každoročne uvoľňuje do oceánu približne 80 miliárd ton ľadu, čo z neho robí významný faktor v súčasnom náraste hladiny morí. Nestabilita ľadovca spočíva v jeho štruktúre a polohe – leží na šikmom morskom dne, čo znamená, že teplejšia voda môže ľahko vniknúť pod ľad a urýchliť jeho rozpad.

Ohrozené sú najmä veľké metropoly

Ak by sa Thwaites úplne roztopil, hladina morí by mohla stúpnuť o 3 metre. To by znamenalo zaplavenie rozsiahlych oblastí v mestách ako New York, Londýn, Šanghaj a mnohých ďalších. Stúpajúca hladina morí by ohrozila milióny ľudí, narušila by infraštruktúru, ekonomiky a spôsobila by rozsiahlu migráciu obyvateľstva z postihnutých oblastí.

K topeniu ľadovca prispievame najmä my

K zrýchlenému topeniu ľadovcov, ako je Thwaites, prispieva najmä ľudská činnosť, konkrétne emisie skleníkových plynov, ktoré vedú k otepľovaniu planéty. Činnosti ako spaľovanie fosílnych palív, odlesňovanie a industrializácia, totiž výrazne prispievajú k zvýšeniu globálnych teplôt. Ak sa okamžite neprijmú opatrenia na zníženie emisií, môžeme očakávať ďalšie zhoršenie situácie.

Čo môžeme urobiť pre zmenu?

Na zmiernenie hrozby, ktorú predstavuje Thwaitesov ľadovec, je nevyhnutné znížiť emisie skleníkových plynov, podporovať obnoviteľné zdroje energie a prijímať opatrenia na ochranu a obnovu prírodných ekosystémov. Pre pochopenie dynamiky ľadovcov a predvídanie budúcich zmien sú tiež kľúčové investície do ich výskumu a monitorovania.