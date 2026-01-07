Ako zlikvidovať stromček po Vianociach? Takto ho môžete v Bratislave zrecyklovať

V Bratislave odštartoval ekologický projekt Druhý život stromčekom, v rámci ktorého môžu obyvatelia jednoducho a zodpovedne odovzdať svoje živé vianočné stromčeky. Tie sa následne spracujú na štiepku a premenia na drevotrieskové dosky, z ktorých vzniknú knižnice. Časť z nich sa vráti späť do mesta – a niektoré môžu vyhrať samotní Bratislavčania. Zber stromčekov prebieha od 7. januára do 13. februára 2026 na 730 miestach v hlavnom meste.
Zber živých vianočných stromčekov od 7. januára
Hlavné mesto Bratislava spúšťa v spolupráci s Komunálnym podnikom Bratislavy, spoločnosťami BUČINA EKO a IKEA projekt s názvom Druhý život stromčekom. Cieľom je ekologické a zmysluplné spracovanie živých vianočných stromčekov po sviatkoch.
Od stredy 7. januára 2026 až do 13. februára 2026 môžu obyvatelia hlavného mesta odkladať svoje riadne odzdobené živé stromčeky do jednej zo 730 drevených ohrádok rozmiestnených po celom území Bratislavy.
Ak sa vo vašom okolí ohrádka nenachádza, môžete stromček odovzdať aj na alternatívnych miestach:
Kam a ako stromček odovzdať?
👉 Čo patrí do ohrádky:
- iba živé stromčeky bez ozdôb
- bez plastových obalov, tašiek či kvetináčov
🚫 Čo nepatrí do ohrádky:
- umelé stromčeky
- záhradný a iný komunálny odpad
V prípade, že je ohrádka plná, poškodená alebo inak nevyhovujúca, môžu ju obyvatelia nahlásiť pomocou kontaktného formulára alebo interaktívnej mapy na stránke 👉 www.olo.sk/stromceky
Čo sa stane s vaším stromčekom?
Zo zozbieraných stromčekov sa vyrobí štiepka, ktorá sa ďalej použije ako prímes pri výrobe drevotrieskových dosiek. Tie sa premieňajú na knižnice, pričom časť z nich sa vráti späť do mesta Bratislava a bude slúžiť vo verejných či komunitných priestoroch.
Ďalšia časť spracovaného materiálu sa využíva ako mulč – ekologická krycia vrstva vhodná do záhrad a parkov.
Doteraz sa v Bratislave týmto spôsobom zhodnotilo už takmer 200 000 živých stromčekov, čo predstavuje vyše 1 000 ton biologického materiálu.
Môžete sa zapojiť do súťaže
Novinkou tohto roka je premiérová súťaž o niekoľko desiatok knižníc, ktoré vzniknú z recyklovaných stromčekov. Hlavné mesto Bratislava ju vyhlási v priebehu roka 2026. Obyvatelia tak budú mať možnosť získať unikátny kus nábytku s ekologickým posolstvom priamo do svojich domácností.
Mulč môžete mať zadarmo
Bratislavčania si môžu počas januára odniesť domov aj mulč zadarmo na dvoch podujatiach zvaných Novoročné mulčovačky:
📅 17. januára – Bratislava-Dúbravka
📅 24. januára – Bratislava-Petržalka
Tento mulč vznikol práve z vianočných stromčekov a je ideálny pre záhradkárov aj na zlepšenie pôdy v mestskom prostredí.