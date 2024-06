Talianske mesto sa premieňa na divočinu, ako na to reagujú obyvatelia?

Pettorano sul Gizio, malebné mestečko v srdci Stredných Apenín, sa stalo vzorom pre harmóniu medzi človekom a prírodou. V posledných rokoch sa jeho obyvatelia čoraz viac zameriavajú na spolužitie s miestnou divokou prírodou, čo prináša mnohé výhody pre miestnych aj návštevníkov. Tento trend, známy ako rewilding, pretvára mesto aj jeho okolie.

Magická panoráma a rozkvet divokej prírody

Pettorano sul Gizio, oficiálne uznané ako jedno z „najkrajších malých miest“ v Taliansku, ponúka ohromujúce výhľady z Piazza Rosario Zannelli. Strechy mesta sú obklopené zalesnenými svahmi pokrytými borovicami, bukmi a dubmi. Toto prírodné bohatstvo láka čoraz viac návštevníkov, ktorí prichádzajú za kultúrou, kuchyňou a predovšetkým za divokou prírodou.

Mesto sa nachádza medzi dvoma významnými národnými parkami – Abruzzo, Lazio a Molise a Maiella. Tieto parky sú domovom mnohých ikonických druhov, ako sú vlci, diviaky, apeninské kamzíky, jelene, orly skalné a supy bielohlavé. Najvýznamnejším obyvateľom je však ohrozený marsický medveď hnedý, ktorého populácia sa pomaly zvyšuje.

Rewilding a jeho prínosy

V blízkosti Pettorano sa nachádza regionálna prírodná rezervácia Monte Genzana Alto Gizio, ktorá je súčasťou projektu Rewilding Apennines. Tento projekt vytvára koridory koexistencie medzi národnými parkami a ďalšími prírodnými oblasťami, čím umožňuje zvieratám bezpečný pohyb a prosperovanie. Obnova týchto koridorov pomáha miestnym komunitám žiť v harmónii s prírodou.

Neoddeliteľnou súčasťou rewildingu je i ekonomický prospech, keďže krása divočiny začína priťahovať pozornosť turistov. Týmto spôsobom sa v Pettorano vytvárajú nové príležitosti pre miestnych obyvateľov. Reštaurácie, ako je Il Torchio, teraz organizujú podujatia zamerané na obnovu prírody a ponúkajú vegetariánske jedlá. Majiteľka Milena Ciccolella hovorí, že tieto iniciatívy pomohli reštaurácii prežiť a dokonca plánujú kurzy varenia pre návštevníkov.

Pred 120 rokmi to bolo iné

Pred 120 rokmi boli svahy okolo Pettorano takmer holé v dôsledku nadmerného pasenia, odlesňovania a výroby dreveného uhlia. Po druhej svetovej vojne, keď Taliansko zažilo obdobie hospodárskeho rastu, mnoho ľudí opustilo vidiek a presťahovalo sa do väčších miest za prácou. Tento exodus umožnil prírode obnoviť sa a začať proces prirodzeného znovuzrodenia. „Došlo k masovému exodusu ľudí do veľkých miest, čo po sebe zanechalo obrovskú plochu bez dozoru,“ hovorí 44-ročný fotograf divokej zveri a kameraman Bruno D’Amicis, ktorý sa do Pettorana presťahoval so svojou rodinou pred tromi rokmi. „Toto bol začiatok procesu prestavby, keďže tlak človeka na krajinu v okolí mesta klesal a príroda sa začala prebúdzať,“ dodáva.