Huby ako revolučný protipožiarny izolant v stavebníctve, ide o trvalo udržateľné riešenie?

Austrálski vedci objavili novú udržateľnú metódu ochrany budov pred ohňom pomocou húb.

V prelomovom vývoji, ktorý by mohol navždy zmeniť prístup k požiarnej izolácii v stavebníctve, výskumníci z RMIT University v austrálskom Melbourne objavili novú udržateľnú metódu ochrany budov pred ohňom pomocou húb. Táto inovácia, založená na využití mycéliových panelov, predstavuje zelenú alternatívu k tradičným, často toxickým materiálom používaným v stavebníctve.

Vývoj mycéliových panelov

Mycéliové panely, ktoré sú vyvíjané na RMIT, sú vyrábané z hubovej siete rastúcej na organickom odpade a v tme. Výskumníci upravujú chemické zloženie húb, čím zlepšujú ich protipožiarne vlastnosti. Vytvárajú plátky mycélia podobné tapetám, ktoré sú tenké ako papier a nevyžadujú rozdrvenie siete vlákien mycélia.

Nová metóda, ktorú výskumníci navrhli, umožňuje pestovanie čistých mycéliových listov, ktoré sa dajú vrstviť a upravovať pre rôzne účely. Proces zahŕňa použitie špecifických podmienok rastu a chemikálií na vytvorenie tenkého, rovnomerného a ohňovzdorného materiálu.

Revolučný udržateľný protipožiarny izolant

Mycélium preukázalo silný potenciál ako ohňovzdorný materiál. Pri vystavení ohňu alebo sálavému teplu vytvára tepelnú ochrannú zuhoľnatenú vrstvu, ktorá môže výrazne zvýšiť odolnosť materiálu voči plameňom. Na rozdiel od tradičných kompozitných obkladových panelov, ktoré môžu počas horenia uvoľňovať toxické výpary a dym, obklady z mycélia sú ekologicky šetrné.

Hlavným cieľom tohto výskumu je vytvoriť biologicky odvodené, protipožiarne obklady, ktoré by mohli predchádzať tragédiám spôsobeným vysoko horľavými obkladmi. Táto technológia by mohla byť kľúčová pre budúcnosť stavebníctva, keďže je nielen bezpečnejšia, ale aj ekologická.

Aj keď sa huby vyrábajú pomalšie ako tradičné materiály, spolupráca s hubárskym priemyslom by mohla umožniť využívanie odpadových produktov na produkciu udržateľných stavebných materiálov. Výskumníci teraz pracujú na vývoji hubových rohoží, ktoré by boli vystužené technickými vláknami, čo by ešte viac zlepšilo ich ohňovzdornosť a bezpečnosť.

Vďaka týmto pokrokom, mycéliové panely by mohli čoskoro predstavovať revolučný pokrok v protipožiarnej ochrane a udržateľnosti v stavebnom priemysle.