Zubry pomáhajú znížiť emisie CO2, ktoré vyprodukuje až 43 000 áut ročne

Vedci tvrdia, že stádo 170 zubrov v Rumunsku by mohlo pomôcť znížiť uhlíkovú stopu ekvivalentnú emisiám 43 000 áut ročne. Tieto majestátne zvieratá, ktoré sa teraz nachádzajú v pohorí Tarcu, zohrávajú kľúčovú úlohu v obnovovaní ekosystémov a zlepšovaní biodiverzity. Ich pasenie podporuje rast vegetácie, ktorá viaže CO2 z atmosféry. Tento projekt, ktorý vedú ochranárske organizácie Rewilding Europe a WWF Romania, tak dokazuje, že príroda môže byť účinným nástrojom v boji proti klimatickým zmenám.

Zubor európsky bol kedysi prirodzenou súčasťou nielen rumunských pastvín, ale vyskytoval sa i na Slovensku. Tieto majestátne zvieratá však dnes nájdeme len v ZOO. Z voľnej prírody zmizli približne pred 200 rokmi. Organizácie Rewilding Europe a WWF Romania sa túto skutočnosť rozhodli zmeniť a v roku 2014 zubra opäť vrátili do južných Karpát. Dnes v pohorí Tarcu žije viac ako 170 zubrov, čo predstavuje jednu z najväčších voľne sa pohybujúcich populácií v Európe. V súčasnosti veda tvrdí, že tento krok má priaznivý vplyv na našu planétu. Výskum recenzovaný v časopise Journal of Geophysical Research: Biogeosciences totiž zistil, že stádo zubrov pasúcich sa na ploche takmer 50 km štvorcových trávnatých plôch dokáže potenciálne zachytávať 54 000 ton uhlíka ročne. Táto uhlíková stopa zodpovedá ročnému uvoľňovaniu CO 2 v priemere z 43 000 benzínových áut.

Prečo práve zubry?

Zubry sú ideálne pre tento účel, pretože ich prirodzené správanie pomáha udržiavať a obnovovať trávnaté porasty. Ich pasenie umožňuje rast rôznych rastlín, ktoré sú schopné efektívne viazať CO2. Týmto spôsobom sa zvyšuje kapacita krajiny absorbovať uhlík, čím sa znižuje množstvo CO2 v atmosfére. „Tieto zvieratá sa vyvíjali milióny rokov spolu s trávnatými a lesnými ekosystémami a ich odstránenie, najmä tam, kde boli trávnaté porasty rozorané, viedlo k uvoľneniu obrovského množstva uhlíka. Obnova týchto ekosystémov môže priniesť späť rovnováhu a „znovu vypustené“ bizóny to môžu pomôcť dosiahnuť,“ hovorí Oswald Schmitz z Yale School of the Environment v Connecticute v USA.

Ekologické prínosy

Okrem uskladňovania uhlíka majú zubry aj ďalšie ekologické prínosy:

Podpora biodiverzity: Ich prítomnosť vytvára vhodné podmienky pre rôzne druhy rastlín a živočíchov. Prevencia erózie: Pasenie bizónov pomáha udržiavať zdravé trávnaté porasty, ktoré chránia pôdu pred eróziou. Zlepšenie kvality pôdy: Organická hmota z bizónov obohacuje pôdu, čo podporuje zdravý rast vegetácie.

Aké výzvy nás čakajú v budúcnosti

Projekt však čelí aj výzvam, ako je potreba zabezpečenia dostatočne veľkých a vhodných biotopov pre stáda bizónov a získanie podpory miestnych komunít. Napriek tomu tento prístup predstavuje nádej na efektívne riešenie klimatických zmien prostredníctvom prírodných procesov.

Integrácia bizónov do stratégií boja proti klimatickým zmenám je inovatívny krok, ktorý ukazuje, že ochrana prírody môže mať výrazné pozitívne dopady na globálne environmentálne problémy.