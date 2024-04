Texaské mrakodrapy stlmia svetlá na ochranu sťahovavých vtákov

Mrakodrapy po celom Texase vypnú svetlá, aby ochránili miliardy sťahovavých vtákov, ktoré každú jar prechádzajú štátom. Cieľom tejto iniciatívy je znížiť masívny počet smrteľných kolízií spôsobených mestskými svetlami, ktoré sa ukázali ako smrteľné pasce pre týchto nočných cestujúcich.

Smrteľné nebezpečenstvo mestskej oblohy

Odhaduje sa, že dve miliardy vtákov každoročne prelietavajú oblohou nad Texasom a prechádzajú jednou zo svojich kritických migračných ciest až z ďalekého juhu z Mexika do svojich hniezdísk na severe Kanady. Toto prírodné divadlo však kazí nebezpečná prekážka: jasne osvetlené budovy.

Závažnosť tohto problému bola zdôraznená v jedno hmlisté ráno v máji 2017, keď takmer 400 sťahovavých vtákov zahynulo po zrážke s jedinou kancelárskou vežou v Galvestone. Tento incident, ktorého svedkom bol Josh Henderson, vtedajší supervízor služieb pre zvieratá a teraz výkonný riaditeľ Humane Society v Galvestone, znamenal zlom a upozornil na naliehavosť riešiť tento problém.

Dejiskom hromadnej kolízie v Galvestone bol 23-poschodový mrakodrap s názvom One Moody Plaza. Najvyššia budova v centre mesta Galveston používala štyri rohové reflektory smerujúce priamo na oblohu a žiariace zelené svetlo LED okolo vrcholu veže. Vplyv umelého svetla v mestských priestoroch je medzi vtákmi dobre známym javom, no stále nie je úplne pochopený. Vtáky majú tendenciu migrovať v noci a na navigáciu používajú hviezdy a cez deň sa riadia Slnkom.

Hoci kolízia v Galvestone bola obzvlášť dramatickým príkladom, náraz vtákov do budov je bežný jav. Predpokladá sa, že každý rok je v USA pri zrážkach budov zabitých 365 miliónov až jedna miliarda vtákov.

Texas podniká kroky

V reakcii na tieto znepokojujúce udalosti mestá v celom Texase prijímajú opatrenia, aby boli ich panorámy bezpečnejšie pre sťahovavé vtáky. Iniciatíva zahŕňa stmievanie alebo vypínanie svetiel vo výškových budovách počas špičky migrácie v noci. Táto jednoduchá, ale účinná stratégia má za cieľ drasticky znížiť vizuálne rušivé vplyvy, ktoré vedú k smrteľným kolíziám.

V roku 2020 Cornell, Houston Audubon a celý rad ďalších organizácií spojili svoje sily, aby spustili kampaň „ Lights Out, Texas! “, ktorá vyzýva majiteľov budov, developerov a podnikov, aby každú noc počas jari a jesene vypínali nepodstatné osvetlenie od 23:00 do 6:00. Kampaň je načasovaná približne na marec až jún (jarná migrácia) a august až november (jesenná migrácia) a jej cieľom je pomôcť vytvoriť bezpečný priechod pre nočné migrujúce vtáky. Odvtedy sa Lights Out Texas uchytil v každom väčšom meste v Texase a prispieva tak k záchrane veľkého množstva životov.