Izrael testuje krehké prímerie, zaútočil na miesta, kadiaľ Hizballáh pašoval zbrane

Izraelské lietadlá zaútočili na miesta pri hraniciach Sýrie s Libanonom, kadiaľ militantné hnutie Hizballáh údajne pašovalo zbrane. Izrael týmito aktivitami testuje krehké prímerie, ktoré začalo platiť v stredu.

Izraelská armáda uviedla, že zaútočila na spomenuté miesta, pretože podľa nej nastalo porušenie podmienok dohody o prímerí. Sýrske orgány ani aktivisti monitorujúci konflikt v tejto krajine incident bezprostredne nekomentovali. Hizballáh sa tiež bezprostredne nevyjadril.

Hizballáh zaútočil deň po Hamase

Útok Izraela prišiel v čase, keď sa nepokoje rozšírili do ďalších oblastí Blízkeho východu. Sýrski povstalci prenikli do Aleppa, najväčšieho mesta v krajine, čo len vnáša ďalšiu neistotu do tohto vojnami otriasajúceho sa regiónu.

Dohodu medzi Izraelom a Hizballáhom sprostredkovali USA a Francúzsko. Izraelskí vojaci sa podľa nej mali vrátiť na svoju stranu hranice a v južnom Libanone sa mali rozmiestniť tisíce libanonských vojakov a príslušníkov mierových síl OSN. Dodržiavanie prímeria má monitorovať medzinárodný panel na čele so Spojenými štátmi americkými.

Hizballáh začal ostreľovať severný Izrael 8. októbra 2023 deň po tom, ako palestínska militantná organizácia Hamas zaútočila na južný Izrael. Libanonské militantné hnutie vtedy uviedlo, že tak prejavuje podporu Palestínčanom.

Rakety Hizballáhu dopadali do Tel Avivu

Podľa libanonských zdravotníckych predstaviteľov v Libanone zahynulo pri izraelských úderoch za ostatných 13 mesiacov viac ako 3 760 ľudí, mnohí z nich boli civilisti. Izrael tvrdí, že zabil viac ako 2-tisíc členov Hizballáhu. Bombardovanie vyhnalo z domovov 1,2 milióna ľudí.

Útoky Hizballáhu na Izrael prinútili k evakuácii približne 50-tisíc obyvateľov krajiny. Rakety Hizballáhu dopadali až do Tel Avivu. O život v Izraeli prišlo najmenej 75 ľudí. Viac ako polovica z nich boli civilisti. Pri pozemnej ofenzíve v Libanone zahynulo viac ako 50 izraelských vojakov.