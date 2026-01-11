Ikonický výstup na Kriváň čaká veľká obnova, chodník prejde zásadnou úpravou

Hikemates spúšťa veľký projekt obnovy turistického chodníka na Kriváň. Hodnota projektu presiahne štvrť milióna eur a do opráv sa okrem profesionálov zapoja aj stovky dobrovoľníkov. Hikemates, a teda najväčší oddiel Klubu slovenských turistov, spresnil, že peniaze na obnovu chodníka k jednému z najikonickejších slovenských štítov poskytla Employee Foundation of the VKR Group.
Spolupráca so Správou TANAP-u je kľúčová
Kľúčovým pritom bolo podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Hikemates a Správou TANAP-u, ktorý bude dohliadať na práce v území s najvyšším stupňom ochrany. „Cieľom obnovy je zásadné zvýšenie bezpečnosti návštevníkov, zlepšenie priechodnosti trasy a zároveň ochrana tatranskej prírody,“ uviedol vedúci projektu Patrik Pajta z Hikemates.
Ako spresnil, projekt sa dotkne celého úseku od Troch studničiek až po samotný vrchol Kriváňa. Hikemates už pracuje na vybavovaní všetkých potrebných povolení v spolupráci so Správou TANAP-u. Prípravné práce sa tak začnú už koncom zimy. Pôjde pritom najmä o naskladňovanie a príprava materiálu, odkôrňovanie, pílenie či roznos dreva. V teréne sa naplno začne na prelome mája a júna a práce potrvajú niekoľko mesiacov.
Obnova pritom prebehne v niekoľkých etapách. „Na približne 800 metroch sa vydláždi najpoškodenejšia časť chodníka, na ďalšom kilometri sa bude vyrezávať kosodrevina zasahujúca do trasy a sťažujúca pohyb návštevníkov. V pásme lesa sa na 300 metroch rozšíri chodník, ktorý sa postupne zúžil zosúvajúcou sa zeminou a vegetáciou. Súčasťou projektu bude aj osadenie približne 400 drevených stupňov a 100 odrážok na stabilizáciu terénu a odvádzanie vody mimo trasy, ako aj výstavba jedného prístrešku, ktorý poskytne útočisko a priestor na oddych,“ spresnil klub Hikemates.
Do prác sa zapoja aj dobrovoľníci
Na obnove sa budú podieľať členovia klubu, firmy so skúsenosťami s kamenným dláždením v tatranskom teréne a tesári. Klub plánuje do prác zapojiť aj dobrovoľníkov z radov turistov.
„Chodník na Kriváň patrí medzi najnavštevovanejšie v celých Vysokých Tatrách. Jeho oprava je nevyhnutná, chodník časom degradoval a vyžaduje si generálnu údržbu, čo prispeje aj vyššej bezpečnosti. Zameriame sa na dláždenie úsekov, osadenie stupňov a prácu s kosodrevinou. Veríme, že výsledok bude slúžiť desaťtisícom turistov,“ doplnil Pajta.
Stabilný chodník pomôže aj prírode
Spoluprácu s Hikemates Správa Tatranského národného parku víta. Projekt považuje za dôležitý pre dlhodobé udržanie kvality tatranských chodníkov. Vedúci prác celospoločenského významu zo Správy Tatranského národného parku Ľubomír Plučinský uviedol, že projekt obnovy je významný z hľadiska bezpečnosti turistov a tiež z pohľadu ochrany prírody.
„Stabilný a správne vedený chodník znižuje eróziu, chráni okolité prostredie a zároveň umožňuje návštevníkom pohybovať sa bezpečne vo vysokohorskom teréne,“ dodal Plučinský. Lotte Kragelund, výkonná riaditeľka Employee Foundation of the VKR Group priblížila, že sa rozhodli podporiť obnovu chodníka na Kriváň, pretože ide o projekt celonárodného významu pre Slovensko. „Veríme tiež, že táto iniciatíva je dôležitá, pretože motivuje ľudí tráviť viac času v prírode, čo je nevyhnutné pre fyzické zdravie aj duševnú pohodu,“ uzavrela Kragelund.