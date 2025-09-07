Futbal: Luxembursko - Slovensko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Výsledok druhého zápasu slovenských futbalistov v A-skupine kvalifikácie o postup na svetový šampionát v roku 2026.
SITA Webnoviny
Brankár Martin Dúbravka v drese slovenskej futbalovej reprezentácie. Foto: archívne, Jakob Åkersten Brodén/TT News Agency via AP.
Luxembursko Futbal Futbal z lokality Luxembursko

Slovenskí futbalisti hrajú v nedeľu od 20.45 na pôde Luxemburska svoj druhý zápas v A-skupine kvalifikácie o postup na svetový šampionát v roku 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzonu začali súboje o postup na MS vo futbale 2026 šokujúcim triumfom nad Nemeckom, ktoré na Tehelnom poli zdolali 2:0, keď dva slovenské góly strelili Dávid Hancko a Dávid Strelec. Luxemburčania vstúpili do kvalifikácie prehrou, doma nestačili na Severné Írsko (1:3).

Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026

  • hrá sa od 20.45

Luxembursko – Slovensko

  • Luxemburg (Stade de Luxembourg)

Góly:

Žlté karty:

Strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: S. Gözübüyük – E. Zeinstra, P. Inia (všetci Hol.), 20 013 divákov

Zostavy:
Luxembursko:
Slovensko:

Zápas Slovensko – Nemecko

Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:

  • program a výsledky

4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO (20:45)
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO (20:45)
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko (20:45)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)

