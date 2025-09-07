Futbal: Luxembursko - Slovensko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Slovenskí futbalisti hrajú v nedeľu od 20.45 na pôde Luxemburska svoj druhý zápas v A-skupine kvalifikácie o postup na svetový šampionát v roku 2026.
Zverenci trénera Francesca Calzonu začali súboje o postup na MS vo futbale 2026 šokujúcim triumfom nad Nemeckom, ktoré na Tehelnom poli zdolali 2:0, keď dva slovenské góly strelili Dávid Hancko a Dávid Strelec. Luxemburčania vstúpili do kvalifikácie prehrou, doma nestačili na Severné Írsko (1:3).
Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026
- hrá sa od 20.45
Luxembursko – Slovensko
- Luxemburg (Stade de Luxembourg)
Góly:
Žlté karty:
Strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: S. Gözübüyük – E. Zeinstra, P. Inia (všetci Hol.), 20 013 divákov
Zostavy:
Luxembursko:
Slovensko:
Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:
- program a výsledky
4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO (20:45)
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO (20:45)
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko (20:45)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)