Calzona: Duda obetoval voľný čas, aby sa čo najlepšie pripravil na Nemcov. Je to obrovsky pozitívne - VIDEO

Tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona pôsobil vyrovnaným dojmom po skvelom výkone a najmä výsledku, čiže víťazstve jeho zverencov nad Nemeckom (2:0) v kvalifikácii MS 2026 vo futbale.
Z jeho prejavu síce nesršali nadmerné emócie, ale bola citeľná hrdosť na hráčov a tím, ktorý dokázal uštedriť Nemcom vôbec prvú kvalifikačnú prehru na ihrisku súpera v histórii.
Futbal: Zápas Slovensko - Nemecko má šokujúci výsledok, naše víťazstvo gólmi zariadili Hancko a Strelec - VIDEO, FOTO
„Je to zásluha hráčov, ktorí do bodky plnili to, na čo sme ich nachystali. Odohrali fantastický zápas a víťazstvo by som chcel venovať fanúšikom, ktorí si našli cestu na štadión. Dnes odohrali skvelý zápas všetci hráči, nielen tí, ktorí nastúpili v základe, ale aj striedajúci. Mali sme len tri tréningy, ale všetko, čo sme si tam povedali, dokázali preniesť do zápasu. A to bolo podstatné. Hráčom som stále dôveroval, a to aj po zápasoch, v ktorých sme prehrali. Musel som však mať pocit, že do toho dávajú maximum,“ povedal Calzona na pozápasovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Lazaret neuškodil
Calzonov tím postihol pred vstupom do kvalifikácie MS 2026 pomerne silný lazaret. Z dvojzápasu proti Nemecku a Luxembursku z úvodu A-skupiny kvalifikácie MS 2026 pre zranenia vypadli viacerí hráči základnej jedenástky ako Denis Vavro, Tomáš Suslov, Ivan Schranz a nakoniec aj Lukáš Haraslín.
Musíme okamžite podať dobrý výkon, znie z nemeckého tábora. Stopér Tah očakáva zápas v tempe
Sauer si zaslúžil šancu
Napriek tomu Slováci podali na 20-tisícovom Telelnom poli skvelý oduševnený výkon okorenený peknými gólmi Dávida Hancka a Davida Strelca. A to sa proti štvornásobným majstrom sveta len tak nevidí, najmä keď nikdy predtým v kvalifikácii MS neprehrali na ihrisku súpera.
„Dal som priestor aj hráčom, ktorí predtým hrávali menej ako Sauer, Šatka alebo Gyömbér. Čo sa týka Lea Sauera, je s nami už dva roky a myslím si, že bolo správne mu konečne dať priestor od začiatku zápasu. Videli sme ako rastie a dospieva, dôležité bolo, že minulú sezónu už odohral celú vo svojom klube. Stále platí, že mám rád prácu s mladými hráčmi, ale šancu dostanú vtedy, keď sú na to pripravení. A teraz som zistil, že už bol na to pripravený,“ skonštatoval Calzona.
Slovenský národ musí byť hrdý
Taliansky tréner dostal aj otázku, či bol tento zápas najlepší pod jeho vedením na lavičke slovenského národného tímu. Označil ho za jeden z najlepších.
Takto Karhan pred 20 rokmi dvomi gólmi pokoril Nemcov. Sokoli, skúste to dnes napodobniť - VIDEO
„Tiež mám v pamäti naše skvelé výkony proti Portugalsku, Anglicku alebo Belgicku. Slovenský národ by mal byť hrdý na týchto chalanov, a to aj vtedy, keď nevyhrávajú. Dnes zrejme ľudia videli, že hráči išli na hranu. Myslím si, že mužstvo pod mojím vedením zatiaľ neodohralo veľa vyslovene slabých zápasov,“ skonštatoval Calzona.
Nemyslí si, že niečo menil
Pred pár dňami to boli tri roky od jeho vymenovania za trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Na pripomenutie, že sa mu podarilo zmeniť mentalitu slovenského tímu v štýle „Každý je zdolateľný pri správne zvolenom štýle hry“, odpovedal:
„Nemyslím si, že som niečo menil. Mám šťastie, že trénujem hráčov, ktorí sú hrdí na reprezentačný dres. Na zraz prišli s obrovským entuziazmom, čo som možno doteraz ani nezažil.“
Ako sa obetoval Duda?
Calzona vyzdvihol Ondreja Dudu, ktorý prišiel po zranení lýtka na Slovensko skôr, aby si doprial tréningy navyše. Rodák zo Sniny napokon nastúpil v základnej zostave, odohral takmer kompletný zápas a bol pri prvom góle Slovenska, ktorý strelil Hancko.
Skvelí Slováci, bezradní Nemci. Futbal opäť raz ukázal, že nemá logiku - KOMENTÁR
„Duda obetoval voľný čas, prišiel po zranení na Slovensko už vo štvrtok, pričom zraz bol v nedeľu. Chcel byť čo najlepšie pripravený na zápasy. Do začiatku zrazu trénoval v Senci s kondičným trénerom. Je to obrovsky pozitívna vec smerom k reprezentácii. Súhlasím s tým, čo povedal v šatni o tom, že ak neuspejeme následne v Luxembursku, víťazstvo nad Nemeckom nič neznamená. Predbehol ma v tom, že to vravel prvý, a to ma teší,“ zhodnotil Calzona.
Boli iba kŕče
Súboj na Stade de Luxembourg je na programe už v nedeľu, ako sú na tom Slováci zdravotne po trojbodovej „zaberačke“ proti Nemcom?
„V tomto momente veríme, že všetci hráči, ktorí nastúpili proti Nemecku, budú schopní nastúpiť aj v nedeľu. Boli tam nejaké kŕče, ale pokiaľ mám informácie, hráči sú v poriadku. Uvidíme, s čím sa zobudia na ďalší deň,“ zakončil hrdý tréner Slovákov.