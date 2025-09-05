Gólový Hancko si užíval víťazný duel proti Nemecku. Chválil aj oduševnené výkony spoluhráčov - VIDEO, FOTO

Viacerí členovia slovenskej futbalovej reprezentácie vo štvrtkovom súboji kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta proti výberu Nemecka (2:0) podali výborné výkony.
Medzi nimi bol aj obranca Dávid Hancko, ktorý v prvom polčase otvoril skóre duelu a v konečnom účtovaní bol jeho presný zásah víťazný.
Obranca španielskeho Atlética Madrid mal po stretnutí fantastické pocity, bol z toho nadšený.
„Keď si na to zaspomínam, tak odkedy som v reprezentácii, bol to najlepší výkon v defenzívne a najmä v ofenzíve. Celý zápas som si užíval. Som veľmi rád, že za ostatné obdobie, ktoré nebolo ideálne výsledkovo ani výkonnostne, nastavenie bolo úplne iné a veci nám vychádzali aj v tréningu. Pochválil nás za to aj tréner. Dovolím si tvrdiť, že v prvom polčase sme boli lepší. Ukázali sme, že dokážeme hrať vynikajúci futbal. Podali sme výborný bežecký a súbojový výkon,“ zhodnotil 27-ročný bek narodený v Prievidzi.
Slovenskí futbalisti proti favoritovi podali skvelý výkon. „Sadlo nám to a myslím si, že sme mali aj šťastie, že Nemci nemali svoj deň. Podali priemerný či dokonca podpriemerný výkon. Som za to vďačný najmä kvôli ľuďom doma,“ pokračoval.
Slováci mali v prvom polčase viacero šancí, dve z nich nepremenil mladík Leo Sauer.
„Po jeho nevyužitých šanciach som tŕpol, či nás to nevyjde draho, ale napokon sme využili ďalšie príležitosti. Heco (brankár Dúbravka – pozn.) nás tiež podržal, keď sme ho potrebovali. Takisto moji traja kolegovia v obrane podali svetové výkony a vlastne celé mužstvo. Dnes nám to naozaj sadlo,“ myslí si Hancko.
Podľa ostrieľaného zadáka Slováci zaskočili Nemcov veľmi dobrým výkonom. „Tréneri pripravili dobrú taktiku, vychádzalo nám to. Mal som vždy neuveriteľnú ponuku od hráčov predo mnou, čo bolo kľúčové. Keď sa pozriem na marec alebo jún, vtedy sme čakali, kto spraví aký pohyb. A teraz sme všetci lietali hore-dolu,“ zamyslel sa.
Aby štvrtkový fantastický výsledok nestratil na hodnote, musia Slováci potvrdiť zisk troch bodov aj v nedeľu na pôde Luxemburska. V opačnom prípade sa šanca na postup na MS 2026 zníži.